Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

Осенью в столице заработает кафе, где абсолютно бесплатно смогут обедать пенсионеры. В Петербруге такое заведение почти два года, и скоро появится еще одно.

В ноябре редакция Вести.Недвижимость рассказывала историю петербургской пары, которая открыла в городе кафе с бесплатными обедами для пожилых людей. Доброе кафе появилось буквально за 50 дней, и сейчас пользуется невероятной популярностью.

Недавно стало известно, что "Добродомик" расширяет свою географию – доброе кафе с бесплатными обедами для пожилых людей осенью появится и в Москве. Вместе с инициаторами петербургского "Добродомика" Александрой Синяк и Евгением Гершевич соучредителем московского проекта выступит бизнесмен и музыкант, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов. Кафе планируют открыть на Тушинской улице, 12 уже в сентябре.

"Прошла встреча с потрясающей Александрой Синяк, чей удивительный проект ДоброДомик совместно с ее мужем в Санкт-Петербурге так меня заинтересовал, что в сентябре мы открываем его вместе в Москве по адресу: улица Тушинская, дом 12! ", - написал Эмин Агаларов в своем Instagram.

Александра Синяк познакомилась с Эмином Агаларов в конце прошлого года, и сразу родилась идея открыть доброе кафе и в российской столице.

"Ролик о "Добродомике" Эмину показал отец (ред. – Араз Агаларов ), и он очень душевно отнесся к нашему проекту. Когда мы познакомились, он практически сразу сказал, что тоже хочет помогать людям и готов сделать такой проект в Москве и в своем родном – в Баку", - рассказала основательница петербургского "Добродомика" Александра Синяк Вести.Недвижимость.

Полгода ушли на поиски помещения и подготовительные работы, сейчас идет ремонт, к осени планируется завершить все работы. Московский "Добродомик" будет рассчитан на 50-60 посадочных мест. Он открывается как обычное кафе, и никаких льгот и преференций от властей нет.

Это будет наше первое заведение в столице, и надеюсь не последним, говорит Александра. В Москве мы планируем сеть добрых кафе, где днем обедают бабушки-дедушки, а остальное время оно работает как обычное заведение. Финансированием московского кафе занимается Эмин. Я его даже инвестором не могу назвать, это просто душевный человек, который решил нам помочь с проектом.

Помимо Москвы, также планируется запуск добрых кафе с бесплатными обедами для пожилых в Новосибирске и подмосковной Балашихе. Все добродомики будут выполнены в одном стиле, сейчас прорабатывается концепция. В Петербурге "Добродомик" продолжает пользоваться популярностью.

"На данный момент рекорд кафе - 627 человек (ред. - осенью рекорд 424, а ежедневно кафе посещали 250 пенсионеров). Обычно летом многие бабушки-дедушки уезжают на дачи, но даже сейчас число посетителей не снижается. В среднем в день обедает около 350 человек. Поэтому наша задача – расширение, чтобы не было очередей. Все-таки наш проект благодарный и душевный", - отмечает основательница "Добродомика".

Поэтому в скором будущем в Петербурге откроется еще одно кафе с бесплатными обедами для бабушек-дедушек. Сейчас на Маршала Тухачевского идет стройка нового заведения, где в день смогут обедать тысяча человек. Мы планируем запустить его уже в этом году, и тогда в Петербурге будет уже два "Добродомика": в Василеостровском и Красногвардейском районах, говорит Александра.

Помочь "Добродомику" подарить пожилым порцию вкусного обеда и тепла может каждый желающий. Подробности о благодарных обедах на сайте доброго кафе.