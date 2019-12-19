Калининград хочет запретить строительство высоток

Власти Калининграда хотят запретить в городе строительство домов выше девяти этажей. В историческом центре города ограничение составит семь этажей.

Соответствующие поправки в генеральный план города находятся на обсуждении, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов, пишет "Российская газета".

Исключением по высотности могут стать проекты, получившие специальное разрешение градостроительного совета. Выдачу таких документов детально пропишут с учетом мнения общественности.

Кроме того, в список, предъявляемый к застройщикам, включат создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Поводом для этого требования стала ситуация, сложившаяся в микрорайоне "Восточный", - там построили школу на 1,7 тысячи мест, но добираться до нее сложно из-за неразвитой транспортной инфраструктуры.