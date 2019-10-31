Каждый четвертый россиянин мечтает переехать из своего города

Переехать в другой город хотят 25% россиян. Самые популярные города для желаемого переезда – Петербург, Москва и Краснодар.

В основном о переезде задумываются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. В Петербург хотят перебраться 15% респондентов, в Москву – 8%, в Краснодар – 6%.

Наиболее частые причины переезда – безработица, низкий уровень жизни, плохая экология и климат. Некоторые хотят переехать, потому что им не нравится свой город или нравится другой. Часть желающих хотят получить в новом городе качественное образование или расширить собственные перспективы.

По месту рождения сегодня живет половина россиян. Меньше всего коренных жителей в обеих столицах (по 46%) и в селах. В родных городах часто не живут и люди старше 60 лет, тех, кто остался, - только 36%.