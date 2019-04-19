Каждый третий россиянин считает поездку на работу худшей частью дня

Для разных специалистов из разных стран мира работа из дома и работа с гибким графиком является более предпочтительным вариантом, чем работа в офисе.

Компания IWG, эксперты которой опросили более 15 000 людей разных специальностей в 80 странах мира, пришли к выводу, что более 80% жителей планеты при возможности предпочли бы работу с гибким графиком.

Оказалось, что для самых разных специалистов из самых разных стран мира работа из дома и работа с гибким графиком является более предпочтительным вариантом, чем работа в офисе. Так, почти 40% опрошенных (и каждый третий россиянин) назвали ежедневные поездки на работу худшей частью своего дня.

Практически каждый второй респондент (48%) работает в дороге, а потому многие (42%) уверены, что время, потраченное на поездку до офиса, необходимо включать в официальный рабочий день.

Сотрудники считают, что гибкий график и возможность трудиться из дома делают работников счастливее и повышают производительность труда. Этот довод подтверждают 85% респондентов.

При этом компании переходить на гибкие условия работы не всегда готовы, хотя в этом направлении наметилась положительная тенденция. «Результаты опроса говорят о том, что работодатель стал лояльнее относиться к потребностям работника. Гибкие условия труда теперь являются новой нормой для бизнеса, который работает в конкурентных условиях», — полагает Ирина Баева, управляющий директор компании Regus (входит в IWG) в России.