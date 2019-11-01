Кен Ливингстон, экс-мэр Лондона: если мы модернизируем города, нас ждет большое будущее

Кен Ливингстон модернизировал всю транспортную систему Лондона: поменял старые автобусы, изменил оплату за проезд, пересмотрел маршруты, ввел платный въезд в центр города, чтобы избавить его от бесконечных пробок. И это у него получилось. В рамках урбанистического форума "Среда для жизни: города" редакция "Вести.Недвижимость" поговорила с бывшим градоначальником Лондона о борьбе с пробками, работе с имиджем общественного транспорта и будущем городов.

- Господин Кен, у вас невероятный опыт борьбы с пробками, вас называют великим транспортным реформатором. Как вам удалось достичь таких результатов? Могли бы вы поделиться своим опытом, возможно, чтобы градоначальники других мегаполисов воспользовались вашими инструментами?

Все достаточно просто. К моменту моего назначения на пост мэра Лондона в 2000 году, скорость движения в центре города снизилась до 9 миль в час. Представители бизнес-кругов заявили: либо вы решаете проблему, либо бизнес уходит из Лондона. Мы поняли, что надо менять ситуацию с трафиком. И на самом деле решение этой проблемы уже существовало - тридцать лет назад Сингапур ввел налог на въезд в центр города. Но ни один другой город, кроме небольшого городка в Норвегии, не решался на эту меру, она считалась слишком спорной. Но мы пошли на этот шаг и повторили сингапурский опыт в Лондоне.

Сама подготовка длилась два с половиной года, нам пришлось модернизировать транспортную систему. Мы установили камеры наблюдения, обновили общественный транспорт – вместо старых автобусов пустили современные одноэтажные автобусы-гармошки. Мы разработали новые автобусные маршруты, в том числе ночные. Запустили выделенные полосы для того, чтобы общественный транспорт Лондона мог перемещаться по городу быстрее машин. Мы ввели налог на въезд в центр города, поменяли систему платы за проезд.

Это было сделано несмотря на то, что все эти два года в новостных выпусках нам предрекали катастрофу. Но с первого же дня стало понятно, что нововведение работает отлично: поток машин резко сократился, снизился уровень загрязнения воздуха. Люди стали пересаживаться на общественный транспорт. Но дело было не только в налоге на въезд. Кроме того, всегда приятнее сидеть в автобусе или поезде и читать, чем проводить время стоят пробке в автомобиле. Я всю свою жизнь прожил в Лондоне и никогда не водил машину. Благодаря этому мне всегда удавалось выкраивать пару часов на чтение.

Поэтому решения по сокращению траффика в городе существуют и работают. Но большинство политиков считают, что такие радикальные меры могут стоить им выборов. Однако, согласно опросам, мой рейтинг вырос на 10% сразу после внедрения платного въезда, и на следующий год меня с легкостью переизбрали.

- Проблема пробок неразрывно связана с репутацией общественного транспорта. В Англии на этот счет было очень известное высказывание Маргарет Тэтчер о том, что "человек, который после 26 лет садится в автобус, может считать себя неудачником"...

Так говорила не только Маргарет Тэтчер. В послевоенный период и лейбористы, и тори считали, что у каждого человека появится свой личный транспорт, и общественный начал приходить в упадок. Число пассажиров подземки сократилось на 40% за 20 лет до того, как я стал руководить Большим Лондонским Советом. Но дело в том, что ситуация, когда у каждого жителя в городе есть своя машина, невозможна.

Просто взгляните на Лос-Анджелес - это город, в котором автомобиль есть практически у всех. Пятьдесят процентов территории Лос-Анджелеса занимают дороги и автостоянки. Поэтому если вы не собираетесь разрушать исторический центр, невозможно следовать по этому пути. Кроме того, нельзя игнорировать воздействие автомобильных выхлопов. Когда-нибудь мы перейдем на электробусы и электромобили, но пока воздействие автомобилей на климатические изменения и загрязнение окружающей среды огромно.

- Все же, как можно улучшить имидж общественного транспорта? Достаточно ли просто инвестиций в развитие инфраструктуры, обновление парка автобусов или нужны какие-то имиджевые проекты, маркетинговое продвижение или другие решения?

Еще до того, как я стал депутатом парламента, я изучал экономику и выпускал журнал "Социалистический экономический бюллетень". Изучая подобные вопросы, мы пришли к выводу, что инвестиции являются важнейшим фактором экономики. Они перевешивают все остальные факторы вместе взятые. Поэтому политика, которую я проводил, заключалась в том, что государственный сектор должен инвестировать в общественный транспорт, социальное жилье и тому подобные вещи.

Если вы создадите город, в котором все слаженно работает, в него придут частные компании, вы получите частные инвестиции. Когда я стал мэром в 2000 году, в Лондоне проживало 7 миллионов человек, сейчас - 9 миллионов жителей. Это огромный приток людей, приехавших в Лондон, потому что у нас среди прочих преимуществ отлично работает общественный транспорт, в нем приятно находиться. Поэтому все политики, как местного, так и федерального уровня, должны понимать, что ключом к успеху являются инвестиции. Если вы не инвестируете, вас обгоняют другие развивающиеся страны.

- Что стало главным в развитии Лондона?

Началось все 1500 лет назад, когда римляне заложили основы, которые сейчас стали центром города. За последние время Лондон развивался все активнее и активнее. Когда я стал мэром, я снял все ограничения на строительство. Вся территория города состоит из 32 небольших районов. В каждом действовали свои правила: где-то здания не могли бы выше 30 метров, в других были ограничения на плотность застройки. Я все это убрал и сказал, что теперь мы будем судить каждый проект индивидуально и принимать отдельные решения. Благодаря этому у нас есть Шордич, значительный рост застройки, более высокие здания, более высокая плотность застройки. Если вы не будете это делать, город будет расширяться в зеленые зоны, расположенные рядом. Индивидуальный подход дает возможность получить максимальную выгоду от каждого девелоперского проекта.

Вообще возвращение самого поста мэра в Лондоне было инициативой Тони Блэра. Он был влюблен в американские подходы к городскому управлению и пытался продвинуть на этот пост своего кандидата, но я все равно пробился и смог избраться как независимый кандидат.

Но управление городом - это сложная задача. Нужно принимать решения, даже если у тебя есть несколько минут. Например, об участии города в Олимпиаде. Кроме того, нужно потратить немало времени на то, чтобы убедить в верности решения всех ваших коллег по партии. Думаю, у нас через год-два откроется новая ветка CrossRail, о строительстве которой идут разговоры уже лет 30. Как мэр я принял это решение действительно быстро, но реализуется проект только сейчас.

Я убежден в том, что из-за того, что мы живем в экономических условиях глобального рынка, и правительства участвуют в этом процессе, важно передавать столько же полномочий местным властям и городам: заберите их у вашего национального правительства. Мэрам нужны полномочия и инвестиции, чтобы они могли менять города.

- Могли бы вы поделиться конкретными рекомендациями по развитию городов. Сейчас идет много разговоров о создании smart-city, где-то подобные проекты уже реализуются …

Когда я был мэром Лондона, мы потратили много денег на научные исследования, разработки новых продуктов и процессов. Но сейчас я бы говорил в первую очередь об угрозе изменения климата.

Если бы я управлял городом, я бы открыл несколько заводов по производству солнечных батарей, фотогальванических элементов, изолировал каждый дом. Это создало бы много рабочих мест и значительно сократило выбросы углекислого газа. Все города должны идти похожим путем иначе к концу столетия мы окажется на грани вымирания.

- Говоря об угрозе исчезновения и о том, что ждет нас в будущем, каким вы видите идеальный город? Может быть, какой-нибудь беспилотный транспорт или летающие машины...

Если мы все сделаем правильно: грамотно модернизируем города для того, чтобы справиться с изменением климата, нас ждет большое будущее. С точки зрения вопросов экологии хочу отметить отличную работу моих скандинавских коллег из правительств.

Но каждое отдельное государство не в состоянии сделать, чтобы решить глобальную проблему изменения климата. Происходит все больше ураганов, наводнений, события развиваются быстрее, чем мы ожидали. И с каждым новым научным докладом об изменении климата ход событий ускоряется. Ситуация становится все серьезнее.

Восемь лет я проработал в лаборатории по исследованию рака, поэтому я смотрю на вещи с научной, а не с идеологической точки зрения. У меня нет ни малейшего сомнения, что если мы не решим эту проблему, то к концу этого столетия окажемся на грани вымирания.

Нам нужно меняться, нам нужно перестать быть такими расточительными. Когда я хожу по Лондону, я вижу, сколько всего выбрасывают люди из домов. Конечно, я вырос в после войны, когда люди носили одежду, пока она не порвется в клочья. Сегодня нам нужно перестать так много тратить. Мы должны научиться меньше потреблять. И нам нужно проводить больше времени с друзьями и семьей — это намного приятнее, чем ходить по магазинам.

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