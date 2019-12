Киат В. Тан, создатель Gardens by the Bay: как дикий участок Сингапура стал Садами у залива

В 2012 году в Сингапуре на берегу залива открылся городской парк - Gardens by the Bay или Сады у Залива, известный сегодня на весь мир.

Футуристические супер-деревья высотой до 50 метров со смотровыми площадками, которые вечером превращаются в светящийся лес, оранжереи, в которых собрано свыше 200 тысяч растений со всех континентов - все это можно увидеть в сингапурском саду. Площадь парка свыше 100 гектар.

Инвестиции в Gardens by the Bay составили свыше 1 млрд долларов. Сегодня парк является самоокупаемым за счет продажи билетов (большинство зон парка можно посетить бесплатно, входные билеты нужно покупать только в оранжереи): парк ежегодно посещают 12 миллионов человек.

Gardens by the Bay в настоящее время является продолжением государственной стратегии "Город в саду". Хотя решение разбить огромный сад в центре города далось властям нелегко, особенно учитывая дефицит земли и высокую стоимость недвижимости. Изначально на этом месте даже хотели сделать зону развлечений. Но в итоге – разбили сад невероятной красоты. Убедить властей помог доктор Киат В. Тан (Kiat W. Tan), который является создателем и экс-гендиректором Gardens by the Bay. В интервью редакции Вести. Недвижимость доктор Киат В. Тан рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы убедить правительство Сингапура разбить сад в центре города, и что теперь говорят противники проекта.

- Доктор Тан, сегодня Gardens by the Bay несомненно является одним из самых узнаваемых и популярных парков в мире. Как вообще появилась идея создать огромный сад в государстве, где земля на вес золота?

Сингапур - небольшое государство. Кроме того, большую часть территории занимает вода, поэтому проблема дефицита земли стоит остро. Сам участок, где мы хотели создать сад, был не очень привлекательным. Земля нуждалась в рекультивации. Также необходимо было провести дренажные работы для берегоукрепления. Это был такой дикий участок земли. Но мне казалось, что его можно было сделать привлекательным. И я предложил создать здесь сад.

Город находится позади этого участка, он плотно застроен высотными зданиями, люди находятся в тесноте. Я подумал, что такое место как сад необходимо жителям. Сейчас, когда они смотрят на сад из своих офисов или приходят туда – это вызывают у них потрясающие впечатления.

- Как отреагировали на эту идею власти?

Моя главная задача на тот момент была - убедить правительство в необходимости создания такого парка и найти ресурсы. Это был непростой путь. Первым делом мы привели в порядок участок с минимальными затратами. Главный аргумент был в том, что сад станет пространством для людей. Нередко зеленые территории власти отдают девелоперам для строительства домов или офисов. Поэтому потребность в парках большая.

Чтобы убедить правительство, мне даже пришлось их везти в Центральный парк в Нью-Йорке (смеется). Они тогда были поражены, что такой огромный парк находится в центре города. Люди могут прийти сюда, чтобы отдохнуть, прогуляться, заняться спортом. Еще он играет важную роль для экологии. Помимо этого, я озвучил правительству идею об экономическом эффекте. Цена недвижимости, которая будет строиться по периметру парка, значительно вырастет за счет самого сада. В конечном счете это повысит привлекательность прилегающих территорий.

Кроме того, я заручился поддержкой одного топового инвестора, мы вместе продвигали идею парка. Хотя сам парк в основном создавался на государственные средства, важно было показать его инвестиционную привлекательность.

Вообще, у меня был всего один шанс на то, чтобы создать этот сад. Как-то вице-премьер, который был в комиссии по оценке проекта, сказал, что сейчас мне бы не дали такой возможности построить такой сад, что мне просто повезло. Парк тогда был действительно моей дикой мечтой.

- Но это же был не первый ваш проект, вы уже имели большой опыт ...

Действительно я уже занимался подобными вещами. К тому времени, я создал дизайн сада государственного дворца. Когда я разработал план, то пригласил премьер-министра и его супругу, чтобы они смогли оценить будущий сад. Наш премьер-министр очень серьезный и влиятельный человек, но его жена – не менее серьезная и влиятельная (смеется). Когда премьер посмотрел на макет сада, он пропустил свою супругу. Тогда она спросила меня: "вы действительно сможете это сделать?". Я ответил: "да!". Благодаря этой поддержке в том числе я смог реализовать свои будущие проекты. Но это было непросто. Нам нужно было отчитываться по каждому шагу. Делать все качественно и уверенно, без права на ошибку.

- Сегодня, когда Gardens by the Bay пользуется невероятной популярностью, противники проекта признали, что они были не правы?

Сейчас все довольны, и никто не вспоминает об этом. Некоторые даже говорят, что это они придумали проект. Но мы всего лишь маленькие люди, поэтому смирились с этим (смеется). Главное - нам удалось воплотить в жизнь этот проект, и он каждый день радует людей. Для меня самое важное – это доверие людей.

- Расскажите, как реагировали местные жители на идею создания огромного парка в центре города, который еще к тому же требует огромных вложений?

Стоит признаться, что не все жители поддерживали эту идею. Были те, кто сомневался в целесообразности парка. Но если бы люди были абсолютно против, я не смог бы реализовать этот проект.

Вообще поддержка жителей – это первооснова создания хорошего парка. Люди не знали сразу, что им нужен парк. Но когда парк появился, они поняли, что не могут больше без него. Сюда приходят с семьями, чтобы погулять или просто отдохнуть от суеты города. Когда люди поднимаются на смотровые площадки и видят город сверху – это дает особые ощущения.

- Как Gardens by the Bay поменял сам город?

Никто из правительства изначально не думал, что благодаря саду город сможет получить выгоду. Первоначальная цель местных властей была – озеленить территорию для будущего. Но ландшафтные дизайнеры, архитекторы разработали проект, который стал визитной карточкой Сингапура. Эти потрясающие коносуообразные строения, которые засажены зеленью, привлекают внимание людей со всего мира.

Сейчас Gardens by the Bay ежегодно посещаю 12 миллион человек. Но никому в голову до этого не могло прийти, что какой-то сад может привлекать так много туристов. Парк сам содержит себя: он покрывает операционные расходы благодаря продаже билетов.

- Сейчас идет много дискуссий о создании и сохранении зеленых зон в городах. С одной стороны, идет урбанизация, активное строительство. С другой стороны, есть потребность в парках. Как быть в такой ситуации?

В мегаполисах в настоящее время идет большая борьба за строительство и получение прибыли. Основные проекты, на которых сосредоточено внимание властей и инвесторов – это дороги, офисы, торговые центры. Парки в такой ситуации имеют невыгодное положение. Но это не значит, что их не нужно развивать. Парки являются такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как все остальное.

Когда стоял выбор – создавать сад в Сингапуре или нет, я предложил каждому задать себе вопрос: куда вы захотите пойти со своими детьми? Это будут – парки.

У нас большое расслоение общества: есть бедные люди, есть средний класс, богатые и очень богатые люди. Но независимо от уровня доходов люди хотят такое место, где можно отдыхать душой. Парк и есть это место. Они объединяет абсолютно разных людей, стирая границы между людьми.

При этом задача парков тоже показывать свою значимость, они должны заявлять о себе, говорить о своих выгодах.

- Должны ли быть какие-то пропорции между застройкой и зелеными зонами?

Очень важно соблюдать баланс: парков и рек, небольших озер и водоемов. Но в целом эта пропорция зависит от размеров города, где он расположен – на экваторе или севере и т д. Если это небольшой город, то парк может быть один. Но он должен быть интенсивным – должно быть много зелени. В Сингапуре есть маленькие города, их мы обеспечиваем маленькими садами. Но самое главное – это зоны отдыха людей.

Люди сейчас все чаще понимают ценность природных ресурсов, потому что они помогают сохранить экологию. Если у нас есть леса, есть вода, то что еще нам нужно для жизни!

- Могли бы вы дать несколько советов российским городам – как создавать парки, когда большую часть года холодно?

Как одна из идей для мест, где зимы холодные и длинные – это создание оранжерей. Сюда могут приходить люди прогуляться или просто посидеть на скамейке среди зелени. Эти оранжереи можно соединить между собой, сделав сами павильоны разными. Например, первый– это Таити, второй – Гаваи, в третьем – вы в Африке, а в четвертом – вы в Южной Америке. Мне кажется, это могло бы пользоваться популярность.

В тропиках невозможно найти тысячу роз или тюльпанов, но мы привозим их и показываем людям. Создаем для этого условия. Мне кажется, это потрясающе.

- На ваш взгляд, от кого в первую очередь должна исходить инициатива, чтобы такие оранжереи или парки появились в городе?

Думаю, от самих граждан. Но они должны понимать, как взаимодействовать с государством, как повлиять на него. Общество должно привести аргументы, что эта зеленая инфраструктура необходима. А после успешной реализации проекта власти скажут: "Это наш парк - для вас" (смеется). Нужны люди, нужно государство – эти вещи должны соединиться.

Всемирный парковый конгресс World Urban Parks – 2019 прошел в Казани 18-20 октября. Он собрал более 130 спикеров и 1500 делегатов со всех пяти континентов, среди которых был доктор Киат В. Тан.

Главной темой стало развитие парков и городов в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан. Основные вопросы, которые в течение трех дней обсуждались иностранными и российскими экспертами: как придумать парк? как его создать? как им управлять? Отдельные треки были посвящены соучаствующему проектированию и обсуждению критериев оценки проектов в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Программной дирекцией конгресса выступило бюро Citymakers — эксперты в области городского развития и соавторы концепции и социокультурной программы парка "Зарядье" в Москве.