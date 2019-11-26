Киноцентр "Соловей" могут признать объектом культурного наследия

По закону объектом культурного наследия может стать здание, которому не менее 40 лет, однако вопрос реконструкции киноцентра – острый и обсуждаемый, поэтому при необходимости Общественный совет при департаменте культурного наследия Москвы может обсудить и такой вариант развития событий. Об этом в ходе заседания в Мосгордуме сообщил глава департамента Алексей Емельянов, передает РИА Новости.

Год назад было решено построить на месте 24-зального кинотеатра гостиничный комплекс, в составе которого планировалась организация досугового центра с кинозалами. Однако проект, предполагающий снос киноцентра, вызвал протесты москвичей и деятелей культуры.

Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой сохранить киноцентр. В то же время телеведущая Оксана Федорова поддержала реконструкцию киноцентра.

Здание на Красной Пресне было построено в 1989 году.