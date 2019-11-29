Киноцентр "Соловей" начнут сносить в декабре

Снос здания киноцентр "Соловей" на Красной Пресне в Москве запланирован на начало декабря.

Разрешительная документация по сносу получена, и работы начнутся в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель киноцентра. Он уточнил, что здание снесут полностью.

В новом здании под кинозалы и реабилитационный центр отведут порядка 6 тысяч квадратных метров, это почти в три раза больше площади старых кинозалов. На втором этаже разместят большую выставочную галерею. В здании также создадут условия для проведения кинофорумов.