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Киноцентр "Соловей" начнут сносить в декабре

29 ноября 2019 г. 300
Фото: © KINOCENTER.RU

Снос здания киноцентр "Соловей" на Красной Пресне в Москве запланирован на начало декабря.

Разрешительная документация по сносу получена, и работы начнутся в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель киноцентра. Он уточнил, что здание снесут полностью.

В новом здании под кинозалы и реабилитационный центр отведут порядка 6 тысяч квадратных метров, это почти в три раза больше площади старых кинозалов. На втором этаже разместят большую выставочную галерею. В здании также создадут условия для проведения кинофорумов.

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