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Китайская корпорация начала строительство участка Коммунарской линии метро

5 июня 2019 г. 450
фото: stroi.mos.ru

Специалисты из Китая помогут строить транспортно-пересадочный узел "Мичуринский проспект".

Компания China Railway Construction Corporation ("Китайская железнодорожная строительная корпорация", CRCC) приступила к строительству участка Коммунарской линии метро между стациями "Мамыри" и "Столбово", сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Компания CRCC построит в Новой Москве участок Коммунарской линии метро от станции "Мамыри" до станции "Столбово". В настоящее время китайские специалисты начали подготовку стартовых площадок для последующего запуска тоннелепроходческих комплексов", - рассказал Марат Хуснуллин.

После завершения строительства тоннелей на юго-западном участке Большого кольца специализированные проходческие машины будут "переброшены" на этот участок Коммунарской линии. Китайская корпорация CRCC построит два участка Большой кольцевой линии метро в Москве: от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского", а также от станции "Нагатинский затон" до станции "Каширская", напомнил вице-мэр. Для этого из Китая в Москву уже доставлены пять специализированных проходческих комплексов.

Ранее сообщалось, что Москва подписала с компанией CRCC  еще одно соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект".

 

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