Китайская корпорация построит бизнес-центр на Белорусской

Компания AFI Development вложит 12 млрд рублей собственных средств в строительство бизнес-центра рядом с Белорусской, подрядчиком выступит китайская корпорация CRCC (China Railway Construction Corporation), сообщил генеральный директор компании Марк Гройсман.

"Компания инвестирует в проект более 12 млрд рублей, эта сумма не включает стоимость земли. Все средства, которые компания будет инвестировать – это средства компании", - сказал Марк Гройсман на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Срок возврата инвестиций Марк Гройсман не назвал, но сказал, что компанию он устраивает. На сегодняшний день компания обладает достаточным капиталом, и видит успешность этого проекта, поэтому не связывает себя договорами займа, хотя это никогда не поздно, добавил он.

Будущий многофункциональный офисный центр, проект которого разработало архитектурное бюро Speech, разместится на Грузинском Валу. Он будет представлять собой две башни разной этажности (20 и 13 этажей) с подземным паркингом. Общая площадь здания составит 92,3 тыс кв м, из них 64 тыс кв м - арендная офисная площадь. Сейчас на площадке находится пустырь и сквер, который сохранят, заверил Марк Гройсман.

Строить бизнес-центр будет китайская корпорация CRCC. Компания занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, скоростных шоссе, аэропортов и портов. В Москве корпорация уже реализует проекты по метростроительству. По словам руководителя Speech Антона Павлова, будущий бизнес-центр должен вписаться в городскую среду и стать точкой притяжения для жителей района. Это будет еще одна городская домината, на фоне которой люди точно захотят сделать селфи. Кроме того, само здание будет важно с точки зрения наполнения.

Достроить проект планируют во втором квартале 2021 года, отметила партнер Cushman&Wakefield (компания является одной из консультантов проекта) Наталья Никитина. "Мы предполагаем, что в бизнес-центре будет работать 6300 человек", - добавила она.

Член Совета директоров компании JLL Алексей Ефимов в свою очередь отметил активное инфраструктурное развитие района. За последнее время здесь запущен трамвай, "Ласточка" в Сколково, планируется МЦД Одинцово-Лобня. При этом, последний раз объекты на Белорусской площади вводились в 2013 году, поэтому появление нового бизнес-центра более чем оправдано, считает он.