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Китайские стеклянные мосты проверяют на безопасность

31 октября 2019 г. 491
Фото: © shutterstock.com

В китайской провинции Хэбэй решили проверить на безопасность все стеклянные мосты, пешеходные дорожки и смотровые площадки.

В настоящее время все 32 стеклянные достопримечательности закрыты. Проверки проводят после ряда несчастных случаев, произошедших за последние несколько лет, в результате которых есть и пострадавшие, и погибшие, сообщает "Интерфакс".  

Стеклянные мосты считаются визитной карточкой Китая. Большую популярность они приобрели после строительства самого длинного и высокого стеклянного моста в провинции Хунань. Длина сооружения составляет 430 метров, а расположен он на высоте 300 метров.

Всего же в Китае насчитывается более 2 тысяч подобных конструкций.

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