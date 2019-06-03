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Китайским молодоженами запретили фотографироваться на фоне озера

3 июня 2019 г. 617
Фото: © shutterstock.com

В Китае наложен запрет на свадебную фотосъемку на заповедном озере Цинхай. Меры направлены на сохранение и защиту заповедника.

Впрочем, озеро закрыто не только для молодоженов. Туристическим фирмам, онлайн-агентствам и гидам теперь запрещено предлагать клиентам индивидуальные туры по живописным местам. Под запретом и частные несанкционированные прогулки, сообщает ТАСС.

Меры призваны защитить экологию озера и позволят повысить его имидж как туристического объекта международного класса.

Озеро Цинхай с водой неповторимого синего цвета считается самым крупным соленым озером в Китае. Озеро окружено живописными лугами и горами, что делает его привлекательным для путешественников.

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