Китайским молодоженами запретили фотографироваться на фоне озера

В Китае наложен запрет на свадебную фотосъемку на заповедном озере Цинхай. Меры направлены на сохранение и защиту заповедника.

Впрочем, озеро закрыто не только для молодоженов. Туристическим фирмам, онлайн-агентствам и гидам теперь запрещено предлагать клиентам индивидуальные туры по живописным местам. Под запретом и частные несанкционированные прогулки, сообщает ТАСС.

Меры призваны защитить экологию озера и позволят повысить его имидж как туристического объекта международного класса.

Озеро Цинхай с водой неповторимого синего цвета считается самым крупным соленым озером в Китае. Озеро окружено живописными лугами и горами, что делает его привлекательным для путешественников.