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Коммунальщики дождались, когда снег растает, и отчитались об уборке

5 апреля 2019 г. 1010
Фото: © shutterstock.com

Два месяца потребовалось коммунальным работникам из Петербурга, чтобы справиться со снегом и льдом на остановке. Правда, помогла им в этом природа.

Жалобу на ледяные торосы на остановке на углу Светлановского и Просвещения местная жительница отправила еще в конце января. В начале апреля коммунальщики отчитались о том, что остановка приведена в порядок, пишет "Фонтанка".

Женщина рассказала, что через 10 дней после обращения рабочие "пытались что-то сделать", но это происходило только на остановке, о которой речь шла в жалобе. Соседние остановки, также покрывшиеся льдом, коммунальщиков оставили равнодушными.

Похожая история произошла в Нижнем Новгороде – там жителей попросили не парковаться во дворах, поскольку запланированы работы по уборке снега. Правда, снега уже не осталось, и что собрались убирать коммунальщики, не известно.

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