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Коммунальщики из Иванова борются с подтоплениями с помощью кружек

24 июля 2019 г. 405
Фото: PRESSLAB/Shutterstock.com

Такого жители города еще не видели.

На сайте IvanovoNews появилось видео, в котором демонстрируется инновационный метод борьбы с подтоплениями.

Появившееся в соцсетях видео снято на перекрестке улицы Марии Рябиной с улицей Красногвардейской. Видно, что рабочий в униформе вычерпывает воду из огромной лужи с помощью небольшой кружки.

Ливневая канализация города несовершенна и после каждого сильного дождя жители выкладывают в городские группы ролики, в которых демонстрируется насколько затоплены улицы.

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