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Коммунальщики Ноябрьска берегут очень красивую лужу

11 сентября 2019 г. 285
Фото: Ray49/Shutterstock.com

Фото "достопримечательности" появилось в сообществе ВКонтакте.

В Ноябрьске появилась гигантская лужа, для ликвидации которой коммунальные службы ничего не предпринимают.

Анонимный житель города, разместивший фото лужи в паблике "Злой Ноябрянин", выдвинул версию, что сотрудниками не решают проблему «видимо из-за красивого отражения в этой луже заката».

Лужа скорее всего образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой. Протечка была устранена, однако «водоем», мешающий жителям, остался. Пока представители коммунальных служб на появившуюся в соцсетях жалобу не отреагировали.

 

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