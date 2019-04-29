Коммунальщики починили лопнувшую трубу проволокой

Жители одного из домов в Лабытнаги пожаловались в соцсетях, что вход в подъезд заливает фекалиями из лопнувшей трубы. После этого на место происшествия выехали работники коммунальных служб, но их визит результата не принес.

Жильцы рассказали, что приехали два слесаря с двухметровой проволокой и ушли через 5 минут.

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В управляющей компании заявили, что с 1 по 19 апреля заявок на ремонт канализации не поступало. При этом жители дома жаловались на стоки, утекающие под дом, всю зиму и требовали ремонта, пишет портал "Ноябрьск 24".

В январе в Лабытнаги коммунальщики отремонтировали трубу в подъезде скотчем. После того, как возмущенные жители пожаловались на "ремонт" в соцсетях, прокуратура провела проверку. И лишь после вмешательства надзорного ведомства трубу в подъезде привели в порядок, а в отношении УК возбудили уголовное дело.