Коммунистам предложили ремонтировать памятники Ленину за счет спонсоров

К губернатору обратился первый секретарь рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров. Он попросил Любимова дать поручение главам районных администраций провести анализ состояния памятников Ленину, поставить их на баланс и при необходимости отремонтировать.

Губернатор отметил, что сперва следует отремонтировать "более значимые для людей" памятники, к примеру, памятники, посвященные историческим событиям, в том числе Великой Отечественной войне.

Любимов также напомнил, что сейчас за счет бюджета памятники, как правило, не ставятся – обычно инициаторы собирают на это спонсорские средства. По этому пути, считает он, могут пойти и коммунисты – организовать сбор средств на ремонт памятников Ленину. "Среди его последователей есть весьма состоятельные люди", - отметил губернатор.