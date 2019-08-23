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Коммунистам предложили ремонтировать памятники Ленину за счет спонсоров

23 августа 2019 г. 319
Фото: © shutterstock.com

Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил членам КПРФ ремонтировать памятники Владимиру Ленину за счет собранных средств или спонсорской помощи.

К губернатору обратился первый секретарь рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров. Он попросил Любимова дать поручение главам районных администраций провести анализ состояния памятников Ленину, поставить их на баланс и при необходимости отремонтировать.

Губернатор отметил, что сперва следует отремонтировать "более значимые для людей" памятники, к примеру, памятники, посвященные историческим событиям, в том числе Великой Отечественной войне.

Любимов также напомнил, что сейчас за счет бюджета памятники, как правило, не ставятся – обычно инициаторы собирают на это спонсорские средства.  По этому пути, считает он, могут пойти и коммунисты – организовать сбор средств на ремонт памятников Ленину. "Среди его последователей есть весьма состоятельные люди", - отметил губернатор.

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