Конкурс на разработку еще двух станций московского метро объявят в этом году

Архитектурные конкурсы на разработку дизайна станций "Академическая" и "Улица Строителей" Коммунарской линии метро будут объявлены в Москве до конца этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем практику проведения архитектурных комплексов на разработку дизайна и облика будущих станций метро. К настоящему времени уже проведены такие конкурсы по девяти станциям, до конца этого года будут объявлены еще два конкурса", - сказал Марат Хуснуллин.

Сейчас по ним готовится проектная и конкурсная документация. Город продолжает традиции основоположников отечественного метростроения по созданию самого красивого в мире метро, в связи с этим практика конкурсов и отбор наиболее интересных и ярких концепций продолжится, заключил вице-мэр.