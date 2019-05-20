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Красноярские крыши ремонтируют осужденные

20 мая 2019 г. 267
Фото: © shutterstock.com

В Красноярске ремонтом крыш жилых домов занимаются 20 осужденных и колонии-поселения. Руководство исправительного учреждения заключило соответствующий договор с одной из городских стройкомпаний.

Осужденные, прошедшие специальные курсы, где их научили безопасным методам работ на высоте, занимаются ремонтов крыш двух пятиэтажек, сообщает информационное агентство "Запад 24".

Еще более сотни заключенных ежедневно убирают городские улицы и разбирают ветхие здания. Вместе с ними постоянно находятся сотрудники колонии-поселения, осуществляющие контроль.

Коммунальщики хвалят осужденных – говорят, что они очень дисциплинированны, качественно выполняют работу и не употребляют спиртного.

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