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Круглосуточно, без праздников и выходных: почти 5 тысяч человек строят ж/д часть Крымского моста

28 июня 2019 г. 640
фото: Крымский мост

Проект объединил 30 лучших мостоотрядов страны со сложившимися коллективами, трудовыми династиями, богатой историей и опытом.

 

На строительстве железнодорожной части Крымского моста трудятся пять тысяч инженеров и рабочих, строительство ведется круглосуточно, без выходных и праздников, сказал заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании Стройгазмонтаж (является генподрядчиком) Леонид Рыженькин.

"Сейчас на стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти 5 тысяч инженеров и рабочих. Строительство ведется круглосуточно, без выходных и праздников. На пике строительства моста, который пришелся на 2016 и 2017 годы,  на стройплощадке трудилось более 14 тысяч человек", - рассказал в интервью Вести.Недвижимость Леонид Рыженькин.

Проект объединил 30 лучших мостоотрядов страны со сложившимися коллективами, трудовыми династиями, богатой историей и опытом. Сотрудники этих организаций прошли глобальные стройки – такие, как БАМ, подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, отметил он.

Как пояснил генподрядчик, 19-километровый мост строится широким круглогодичным фронтом. То есть мост не "растет" от берега к берегу, он поднимается снизу вверх. Стройка развернута одновременно по всей длине, и десятки технологических процессов запараллелены.

За три строительные зимы было зафиксировано почти 113 суток, или около 4 месяцев штормовой погоды. Но работа не останавливалась ни на минуту, подчеркнул Леонид Рыженькин.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть моста через Керченский пролив открылась в мае 2018 года, хотя изначально это было запланировано на декабрь. Начало железнодорожного движения должно состояться в декабре этого года.

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