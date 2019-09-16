Кувалда и железный лом: в Анталье появился отель с "комнатой стресса"

В турецкой Анталье открылся отель, в котором туристы могут снять напряжение при помощи кувалды и железного лома.

В специальной "комнате стресса" любой желающий может разбить телевизор, компьютер или холодильник. А то и все сразу.

Посетителями комнаты стали в основном туристы в возрасте от 18 до 38 лет, в основном мужчины из Германии и Великобритании. Отдыхающий надевает защитную одежду и шлем, после чего может крушить в комнате все, что захочет, пишет rusturkey.com.

Авторы проекта считают, что при помощи аттракциона люди могут снять напряжение, стресс и выплеснуть негативные эмоции.