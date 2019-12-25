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Ледовый городок в Тюмени чистят от вмерзшей рыбы

25 декабря 2019 г. 675
Фото: © shutterstock.com

В Тюмени ледовый городок построили из кубов льда, в который вмерзли рыбы.

Фотографии ледовых объектов с вмерзшими рыбами жители города выложили в соцсети. Сейчас специалисты приводят ледовый городок в порядок.

Лед, из которого построили городок, добыт на одном из озер Тюменской области. Изначально лед был матовым, рыб заметили только при шлифовке кубов.

"Сейчас рыбы удаляются выпиливанием, а затем отверстия закладываются тем же материалом, который был удален", – рассказал РИА Новости представитель муниципальных властей.

Он уточнил, что на сроки возведения ледового городка это никак не повлияет.

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