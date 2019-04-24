Личный опыт: я собираю мусор раздельно

Последнее время тема утилизации отходов стала, пожалуй, одной из самых жарких и обсуждаемых: мусорная реформа, мусорные тарифы (которые во многих регионах взлетели после нового года), мусорные протесты и сортировка отходов.

Сама идея раздельного сбора мусора кажется сегодня фантастической: пока нет соответствующей инфраструктуры, отлаженного механизма сбора мусора, даже сами контейнеры есть далеко не в каждом районе столицы, не говоря уже о регионах, точно так же, как пока нет заводов, которые могли бы собранный мусор переработать. Далеко не все россияне готовы сортировать мусор: здесь дело и в отстутсвие интереса к проблеме, и в недоверии к тому, что отсортированные дома отходы не окажутся в итоге на обычной свалке. Несмотря на столь не простое положение дел, и сейчас есть люди, которые на личном примере показывают, что собирать раздельно мусор можно и нужно. Редакция Вести.Недвижимость поговорила с такими героями, и выяснила, почему ответственность начинается с каждого из нас.

Самое сложное - это победить собственную лень

Раздельным сбором я занимаюсь примерно год –полтора. Для чего я это делаю? Прежде всего, для своих детей. Мне хочется оставить им в наследство, если можно так сказать, не загаженную планету, утопающую в пластике и куче мусора, а чистый дом. Научить их на своём примере бережному отношению к окружающему их миру, рассказывает жительница Петербурга Екатерина Ромашева.

На самом деле ничего особенного для раздельного сбора отходов (РСО) в домашних условиях не нужно. У меня девять ёмкостей для вторсырья: макулатура, стекло, алюминий, жесть, бутылочный ПЭТ, пакеты бесцветные и маркировка 5, пластик с маркировкой 5, TetraPak. Наверное, самое сложное - это победить собственную лень. Сделать первый осознанный шаг в сторону РСО. Разобраться во всех нюансах. Но через месяц становится уже легче. А после первой акции совсем легко и просто. Стараюсь раз в неделю доходить до контейнеров и сбрасывать туда своё сырьё. В моём дворе такого контейнера нет. Приходится идти через дорогу. Поэтому задалась целью установить недалеко от дома контейнер хотя бы для пластиковых бутылок.

Стимулировать людей, безусловно, нужно. Иначе, мы так и останемся в зачаточном положении относительно раздельного сбора. Вопрос только в самом стимуле. Часто встречаю комментарии в интернете такого плана: "Почему я должен бесплатно заниматься сортировкой отходов? Вот в Европе за это платят". Собственно вот он выход! Давать людям материальное поощрение. Это могут быть купоны на скидку или, например, жетоны на кофе из автоматов и т.д.

Основная проблема в сфере РСО – это взаимосвязь с правительством. Нужно активное вмешательство органов власти в решение мусорной проблемы. Но пока все сложно. Недавно прочитала, что к 2025 году Россия планирует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Хотя это капля в море. Нужно отказаться от пластика в целом.

Вторая проблема – это недоверие людей. Многим кажется, что все отходы непременно окажутся на одной скалке. Нужно переубеждать. Людям нужны пруфы. Но не на словах, а живое доказательство. Например, запись с видеорегистратора от момента погрузки вторсырья в машину до разгрузки на заводе по переработки. И, конечно, недостаточное количество контейнеров РСО. Нужно расширять ассортимент принимаемых фракций.

Не так давно я стала волонтером, помогаю на акциях принимать от людей отходы. При необходимости консультирую, что можно/нельзя приносить, зачем всё это нужно. Вообще очень важно просвещать людей. Многие даже не в курсе про РСО и считают, что кидать весь мусор в один бак – нормально. Поэтому следует в каждом доме, учебном заведении вешать плакаты, рассказывающие о раздельном сборе мусора. В школах, при библиотеках и домах культуры проводить кружки по экологии для детей и взрослых. Выпускать брошюры, учебные материалы. Тогда ситуация будет меняться.

Первое, с чем придется столкнуться, это неприятие окружающих

У меня все началось с простого: как-то я просто посмотрел в окно и увидел, как там много мусора. Решил убрать территорию вокруг дома. Потом мы пришли с друзьями на шашлыки, вокруг опять много мусора. Нам стало неприятно, мы взяли большие мешки и все собрали. В конце концов, я понял, что убираться – это круто, вспоминает житель Петербурга, координатор движения "Раздельный сбор" Кирилл Куканчиков.

Потом стал узнавать, есть ли люди, которые занимаются такой уборкой более глобально. Так в 2015 году я впервые оказался на экологическом субботнике, а потом стал постоянно в них участвовать. Через какое-то время я увидел, что в парке рядом с моим домом проходит акция по раздельному сбору мусора. Я подошел, поинтересовался, что это такое, и сам стал участником движения "Раздельный сбор". Скоро у меня будет юбилейная акция.

Организовать раздельный сбор мусора дома поначалу было нелегко: я столкнулся с неприятием близких. Они не одобряли это, дело доходило даже до конфликтов и ссор. Мне говорили: "зачем ты все это собираешь", "это все надо выбросить, это все равно попадет в общую кучу". Поэтому сначала я собирал все в один пакет (пластик, макулатуру, жестянки), а сортировал по контейнерам уже на пункте приема. Постепенно к этому привыкли мои близкие, и теперь они тоже собирают мусор раздельно.

Сейчас я отдельно собираю пластик, макулатуру, жестяные банки и стекло. Все фракции я тщательно промываю, чтобы не было никаких остатков и запаха, потом сминаю. Все это хранится в отдельных пакетах. Раз в неделю я разношу по контейнерам и пунктам приема. Также мы сдаем вещи, лекарства, опасные отходы (батарейки, например). Технику мы уже много раз сдавали.

Организовать у себя дома раздельный сбор мусора – это довольно просто: либо собирать все в отдельные пакеты, либо установить контейнеры или просто поставить несколько пластиковых ведер. На мой взгляд, какая бы квартира по площади не была, организовать сбор вторсырья можно. Но первое, с чем придется столкнуться, это неприятие окружающих, поэтому им придется объяснять. Но мне удалось переубедить семью, а это значит, что наша семья стала экологичнее. Кроме этого, когда к нам приходят гости, они видят у нас пакеты с вторсырьем, интересуются, что это такое, мы им объясняем. Через какое-то время они тоже начинают собирать мусор раздельно. Срабатывает цепочка.

Безусловно, есть проблема с инфраструктурой – не везде есть контейнеры, пунктов приема вторсырья не так много, да и мусороперерабатывающих заводов практически нет. Контейнеры можно установить во дворе. Сделать это проще при ТСЖ: для этого нужно собрать все необходимые документы, заплатить за установку, вывоз мусора переработчики могут осуществлять бесплатно. При жилкомсервисе установить контейнеры во дворе сложнее – для этого, нужно чтобы им поступило такое распоряжение от администрации.

В Петербурге сейчас появилась услугу экотакси. Не нужно ходить куда-то за несколько кварталов, чтобы сдать вторсырье. Вызываешь машину, у тебя забирают фракции и отвозят на переработку. Такую службу организовал один из участников нашего движения. Сначала он забирал мусор на переработку по своим знакомым, а потом организовал специальную службу. Теперь экотакси работает по всему Петербургу.

Сами мы помогаем людям организовывать раздельный сбор мусора в своем дворе, проводим акции, информируем людей, собираем вторсырье. Сейчас разрабатываем программу по внедрению придомового раздельного сбора и установки контейнеров. У нас есть знания, как это сделать, есть специалисты, мы готовы этим делиться. Еще мы хотим, чтобы люди перестали использовать пластиковые пакеты, а заменили их многоразовыми сумками. Над этим мы тоже работаем.

На мой взгляд, мотивировать людей к РСО нужно. Можно, например, снижать оплату за коммуналку тем, кто раздельно собирает мусор. Мы выступали с инициативой о том, что раздельный сбор должен быть повсеместным, в каждом дворе. Пока власти не особо идут нам на встречу. Хотя это не только экология (конечно, в первую очередь важно именно это), но еще раздельный сбор дает возможность использовать вещи повторно, а это еще и экономика, это бизнес, это дополнительные поступления, в том числе, в городской бюджет.

Сортировка мусора – это немного игра: ты принимаешь эти правила и живешь по ним

Однажды я увидела у кого-то из знакомых дома контейнеры для раздельного сбора мусора. Я начала думать, сколько отходов мы производим, и стала собирать сначала просто стеклянные бутылки и макулатуру – распечатки, календари, газеты, картон, рассказывает жительница Москвы Екатерина Загвоздкина.

Я увидела, что за очень короткое время набирается очень много отходов. Например, за неделю набиралось только несколько пакетов только со стеклом, хотя само стекло – не самый популярный материал. Просто выбросить отсортированный мусор мне было жалко, и я начала его сдавать.

Когда я начала сдавать мусор на переработку, некоторые знакомые у меня спрашивали: ты делаешь это, чтобы получить какие-то деньги. На самом деле, чтобы тебе заплатили за макулатуру или стекло – их нужно собрать очень много. По-моему, центнер каждый фракции, то вознаграждение какое-то небольшое. Но естественно я сдавала не ради какой-то выгоды.

Вообще организовать дома сортировку мусора несложно. И еще мне очень повезло с соседками по квартире: они разделяют мои экологические убеждения. У нас дома есть несколько пакетов: для бумаги, стекла и пластика. За неделю накапливается достаточно много отходов. Вообще, мне кажется, сортировка мусора – это немного такая игра. Ты начинаешь в этом процессе участвовать, соблюдать правила: пластиковые бутылки сюда, бумагу в эту стопку. Иногда, конечно, лень что-то помыть. Но ты к этому привыкаешь: ты же моешь тарелки после ужина, не думая об этом. Здесь то же самое - надо помыть еще банку из-под сметаны или молока. Это не вызывает какого-то сопротивления, ты не думаешь: надоело, тяжело. Ты привыкаешь к этим правилам.

Большая проблема, когда ты уже набрал мусор, его нужно отвозить в специальные пункты приема, но не всегда это близко и удобно. У нас рядом с домом есть станция, где принимают ПЭТ-тару, поэтому пластик мы относим туда. Все остальное вывозим раз в три недели.

Пунктов приема раздельного мусора в Москве, да и в целом в России, очень мало. На Artplay есть экостанция, там принимают разные фракции: много видов пластика, стекло, железо, бумагу. Есть еще подобные пункты сбора, вузы тоже организуют такие станции. Но для такого большого города это просто безумие – как мало пунктов приема сортированного мусора.

Конечно, сейчас есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но я лично не совсем уверена, дойдут ли они до вторичной переработки, а не будут просто сброшены в общую кучу. Есть места, которым я доверяю. Например, в Москве есть завод по переработке макулатуры, который производит изделия из картона, станция на Artplay, экологические акции, которые периодически проводятся.

Мне кажется, что сами власти думают, что люди не очень сознательные, что они ничего делать не будут сами. Хотя это не так. Например, последние опросы показывают, что почти каждый второй готов сортировать мусор без каких-либо льгот и преференций. А если появятся какие-то дополнительные стимулы, то еще больше людей будут собирать мусор раздельно. Это, например, могут быть льготы на оплату коммунальных услуг. Могут действовать какие-то штуки типа билетов в кино, в театр. По крайней мере, это может быть востребовано в Москве. Тут еще главное – сознательность. Большинство людей, которые занимаются раздельным сбором мусора, делают это, потому что считают правильным.

Это будет работать, если будет сама инфраструктура, и люди поймут, что собранный мусор не идет на свалку, а действительно используется вторично.