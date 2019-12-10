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Лопаты в руки: в Магадане пьяных водителей хотят заставить убирать снег

10 декабря 2019 г. 543
Фото: © shutterstock.com

В Магадане предлагают привлечь водителей, задержанный за вождение в нетрезвом состоянии, к уборке снега.

С таким предложением выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"У нас, говорят, некому убирать снег. Надо дать лопаты в руки этим 828 водителям, которые сели пьяными за руль, и пусть убирают. Магадан бы заблестел. Это же пятнадцатисуточная рабсила", - приводит его слова РИА Новости.

Автоинспекторы, присутствовавшие на совещании, рассказали, что пьяных водителей сейчас наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав.  Наказанных в административном порядке к общественным работам привлекают только с их согласия, при этом они обычно оформляют больничный и уклоняются от работ.

Губернатор предложил в таком случае "давать 15 суток ареста и сообщать на работу". Метущих улицы и убирающих свалки пьяных водителей он также предложил снимать на видео, чтобы показать горожанам, какую общественную пользу они могут принести.

"А если предписание не выполнено, то это уже другая статья наказания", - добавил Носов.

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