Mail.ru хочет переехать в Москва-Сити

Fренда помещений в Сити обойдется компании 3,5 млрд рублей в год/

Интернет-холдинг Mail.ru Group может перенести штаб-квартиру из бизнес-центра на Ленинградском проспекте в Москва-Сити. Компания может арендовать там почти 180 тыс кв м в строящейся башне, пишет газета "Ведомости".

По оценкам аналитиков, аренда помещений в Сити обойдется компании 3,5 млрд рублей в год. Сама сделка может стать рекордной для столичного рынка офисов.

Сейчас Mail.ru Group занимает в бизнес-центре Skylight чуть более 30 тыс кв м. Отмечается, что переезд связан с быстрым ростом количества сотрудников в компании. Поиск новой площадки Mail.ru Group ведет уже почти два года.