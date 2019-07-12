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Mail.ru хочет переехать в Москва-Сити

12 июля 2019 г. 399
фото: shutterstock.com

Fренда помещений в Сити обойдется компании 3,5 млрд рублей в год/

Интернет-холдинг Mail.ru Group может перенести штаб-квартиру из бизнес-центра на Ленинградском проспекте в Москва-Сити. Компания может арендовать там почти 180 тыс кв м в строящейся башне, пишет газета "Ведомости".

По оценкам аналитиков, аренда помещений в Сити обойдется компании 3,5 млрд рублей в год. Сама сделка может стать рекордной для столичного рынка офисов.

Сейчас Mail.ru Group занимает в бизнес-центре Skylight чуть более 30 тыс кв м. Отмечается, что переезд связан с быстрым ростом количества сотрудников в компании. Поиск новой площадки Mail.ru Group ведет уже почти два года.

 

 

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