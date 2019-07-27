МЦД в Можайском районе станет наземным метро

После запуска маршрута Московских центральных диаметров "Лобня – Одинцово" транспортная доступность Можайского района существенно улучшится. МЦД будет выполнять там функцию наземного метро.

В Можайском районе Москвы проживает 138 тысяч человек, одна там ни одной станции подземки, напомнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Маршрут МЦД фактически станет настоящим наземным метро", - добавил он.

На территории района будут работать остановочные пункты "Сетунь" и "Рабочий поселок", кроме того, в шаговой доступности – платформа "Кунцево". Обновленные платформы будут соответствовать современным стандартам обсулживания пассажиров, для инвалидов создадут безбарьерную среду, сообщил Хуснуллин. Рядом со станциями появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны.

Проект МЦД подразумевает запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр Москвы. Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры столицы, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.