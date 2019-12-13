Медведев назначил нового главного жилищного инспектора России

Им стал замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост главного государственного жилищного инспектора России замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правой информации.
Ранее этот пост занимал Андрей Чибис – бывший замглавы Минстроя РФ, ныне - губернатор Мурманской области.
"Назначить заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Егорова Максима Борисовича главным государственным жилищным инспектором РФ", - говорится в документе.
Государственная жилищная инспекция ведет надзор за работой управляющих организаций, которые обслуживают многоквартирные дома.