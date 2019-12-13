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Медведев назначил нового главного жилищного инспектора России

13 декабря 2019 г. 429
фото: minstroyrf.ru

Им стал замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост главного государственного жилищного инспектора России замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правой информации.

Ранее этот пост занимал Андрей Чибис – бывший замглавы Минстроя РФ, ныне - губернатор Мурманской области.

"Назначить заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Егорова Максима Борисовича главным государственным жилищным инспектором РФ", - говорится в документе.

Государственная жилищная инспекция ведет надзор за работой управляющих организаций, которые обслуживают многоквартирные дома.

 

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