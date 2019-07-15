Мэр, который привлек коммунальщиков для ремонта своего дома после паводка, ушел в отставку

От паводков в Иркутской области пострадали более ста населенных пунктов.

Сергей Худоногов, глава Нижнеудинского района Иркутской области, подал в отставку. 12 июля против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Это произошло после того, как в паблике «Подслушано в Нижнеудинске» появился видеоролик.

На нем видно, что во дворе Худоногова находится множество техники, «штук десять, наверное, вывезли КамАЗов, газиков, уазиков», которая была привлечена туда для ликвидации последствий паводка.

В комментариях пользователи отметили, что помощь обычным гражданам не оказывается, в результате им приходится очищать собственные дворы после паводка с помощью лопат. В ходе проведенной далее проверки информация подтвердилась.

Напомним, что от паводков в Иркутской области пострадали более ста населенных пунктов, 25 человек погибли, 9 считаются пропавшими без вести.