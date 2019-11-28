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Мэр Москвы рассказал, когда запустят МЦД-3

28 ноября 2019 г. 528
фото: shutterstock.com

На прошлой неделе открылось движение по двум первым диаметрам: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск".

Третью линию Московских центральных диаметров "Зеленоград-Раменское" (МЦД-3) планируется открыть через два-три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Следующий этап - МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года", - сказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, строительство диаметров целесообразно с экономической точки зрения. К примеру, строительство метро по аналогичным маршрутам обошлось бы в десятки раз дороже.

На прошлой неделе открылось движение по двум первым диаметрам: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Первые две линии МЦД включают 132 километра путей и 57 станций. В будущем их количество увеличится до 66. С 19 станций можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Всего в проект МЦД войдут пять диаметров.

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