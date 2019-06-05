Мэр: после окончания строительства хорд в Москве большинство жалоб отпадет

Большая часть жалоб москвичей, связанных со строительством хорд, отпадет после завершения работ, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва устроена по радиальному принципу: чтобы куда-то приехать, сначала нужно доехать в центр, либо выйти на Третьей транспортное кольцо, либо на МКАД. Пересечь город по диагонали сейчас невозможно. Чтобы убрать избыточный трафик, огромный поток машин, идущий через центр, город занимается строительством хорд, пояснил столичный градоначальник.

Уже построена Северо-Западная хорда, строится Южная рокада, Северо-Восточная хорда и Юго-Восточная хорда. Это гигантские проекты, которые должны серьезно улучшить транспортную доступность для всех районов Москвы, сформировать связанность районов, отметил мэр.

Эти проекты не всегда безобидные, их реализация таких требует компромиссного решения: у кого-то вид из окна изменился, у кого-то дорога приблизилась к дому.

"В этой ситуации есть напряжение, недоверие, непонимание этих проектов. Но после того, как они будут реализованы, я думаю, что большая часть, 90% от всех вопросов, отпадет, с одной стороны. С другой стороны, реально улучшится транспортная связанность города ", - сказал Сергей Собянин в интервью в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ.

В качестве примера он привел ситуацию, связанную со строительством Северо-Западной хорды, из-за которой в районе Академической был конфликт. Собянин рассказал, что многократно сам разговаривал с жителями, которые были возмущены строительством хорды и реконструкцией Большой Академической. Но после того, как все было построено и благоустроено, жалоб не стало.

Ранее первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов сообщил, что строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе начнется этим летом. В 2020 году планируется начать строительство Юго-восточной хорды.

Всего с начала года в столице было построено 20 км новых дорог, это пятая часть запланированного объёма. В пятницу было запущено движение на участке Северо-Восточнуой хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородка. Открыл движение на участке мэр Москвы Сергей Собянин.