Место, где рождались шедевры: Дом отдыха кинематографистов могут снести

"Берегись автомобиля", "Я шагаю по Москве", "Гараж", "Служебный роман" - все эти киношедевры объединяет не только любовь зрителей, но и общая родина - легендарный Дом творчества кинематографистов "Болшево".

Созданная в 30-х годах загородная лаборатория, где рождались великие сценарии, куда за вдохновением приезжали гении, сегодня на грани гибели. Ее собираются застроить таунхаусами.

Если бы кто-то задумал повесить на Доме творчества кинематографистов "Болшево" мемориальные доски в память о его знаменитых гостях, стен трехэтажного особняка не хватило бы даже на имена кинозвезд первой величины. Но не будет больше ни мемориальных досок, ни творчества. Территорию, похоже, начали готовить к коммерческой жилой застройке.

Дом творчества был построен в 30-е годы в 40 километрах от Москвы, в укромном месте, на берегу Клязьмы. По легенде, кинематографисты получили его в подарок от Сталина за первый советский кинобоевик "Чапаев" братьев Васильевых. На самом деле истинным создателем большой общественной дачи для кинодеятелей был глава "Союзкино", зампред Комитета по делам искусств Борис Шумяцкий. Здесь отдыхали режиссеры Довженко, Эйзенштейн, Пудовкин, Герасимов, Калатозов. Актеры Бабочкин, Баталов, Раневская, Мордюкова. Литераторы Горький, Галич, Окуджава.

Странное дело - знаменитые актеры, режиссеры, сценаристы приезжали сюда вроде бы отдыхать от работы. Но здесь-то их и накрывала волна вдохновения и начиналось настоящее творчество. Так, Данелия придумал здесь "Я шагаю по Москве" и "Мимино", Рязанов — "Берегись автомобиля" и "Иронию судьбы".

На фото 41-го года - режиссер Лев Кулешов и писатель Аркадий Гайдар. В 42-м отсюда выходит продолжение "Тимура и его команды" — "Клятва Тимура".

Здесь работают столпы советской кинодраматургии: Габрилович, Вольпин и Эрдман, Ежов, Дунский и Фрид, режиссер Райзман. В 60-е — режиссер Данелия, драматург Горин, композитор Зацепин. Утесов, Шукшин, Высоцкий. Они все здесь бывали.

Под вековыми деревьями старинной усадьбы и дышится, и пишется легко. Совсем иначе, чем на студии или дома.

В 2001-м году "Болшево" закрыли на реконструкцию, которая так никогда и не была закончена. Денег то ли не хватило, то ли они пропали. А сегодня руководство заброшенного дома даже не может сказать, что же с ним происходит. В 2017-м Союз киинематографистов России поднял вопрос о продаже части территории.

"Запланировали там высотное строительство, но эта концепция не прошла, и сейчас мы рассматриваем концепцию малоэтажного строительства", - пояснил Валерий Тонких, заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Сегодня говорят уже о возведении поселка из 18 то ли трех-, то ли четырехэтажных домов. Вид разрешенного использования земли изменен этим летом. То есть, вместо вековых лип и дубов здесь вырастут, в лучшем случае, таунхаусы.

Разумеется, гений места не только в самом здании, но и в старинном усадебном парке, а ведь именно он и будет пущен под топор, если здесь построят 18 домов. Скорее всего, погибнет под ковшом экскаватора и сам дом — замечательный образчик сталинского ампира не имеет официального охранного статуса. Судя по обрывкам вокруг сгоревшего хранилища пленок, история отечественного кино здесь и подавно никого не интересует.

Только местные жители еще пытаются что-то спасать и задаются вопросом — как же можно губить свою собственную историю? Чиновники подобными вопросами не задаются давно.