Метро до аэропорта Внуково запустят через три года

Протяженность участка составит 5,4 км. В его составе будут открыты две станции "Пыхтино" и "Внуково".

Работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется завершить в 2022 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

"На участке желтой линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково" ведется обустройство строительных площадок, после чего начнутся работы подготовительного периода", - сказал Андрей Бочкарев, чьи слова приводит Интерфакс.

Протяженность участка составит 5,4 км. В его составе будут открыты две станции "Пыхтино" и "Внуково". Линия пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок Внуково. Маршрут был представлен местным жителям на публичных слушаниях этой весной. "В полном объеме работы планируется завершить до конца 2022 года", - отметил он.