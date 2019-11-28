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Метро до аэропорта Внуково запустят через три года

28 ноября 2019 г. 235
фото: stroi.mos.ru

Протяженность участка составит 5,4 км. В его составе будут открыты две станции "Пыхтино" и "Внуково".

Работы по продлению Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется завершить в 2022 году, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

"На участке желтой линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково" ведется обустройство строительных площадок, после чего начнутся работы подготовительного периода", - сказал Андрей Бочкарев, чьи слова приводит Интерфакс.

Протяженность участка составит 5,4 км. В его составе будут открыты две станции "Пыхтино" и "Внуково". Линия пройдет вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок Внуково. Маршрут был представлен местным жителям на публичных слушаниях этой весной. "В полном объеме работы планируется завершить до конца 2022 года", - отметил он.

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