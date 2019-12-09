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Метро до Троицка: жилье рядом с новыми станциями подорожает на четверть

9 декабря 2019 г. 184
Фото: © shutterstock.com

С продлением Коммунарской линии до города Троицка жилье в шаговой доступности от метро получат более 83 тысяч человек, а цены на квартиры в домах рядом с новыми станциями вырастут.

Стоимость жилья возле новых станций метро может вырасти в среднем на 25%, пишет портал столичного стройкомплекса со ссылкой на пресс-службу НИИ "МосТрансПроект".

Из трех вариантов продления Коммунарской линии метро в Троицк два обсудили в рамках онлай-опроса, участие в котором приняли 9 тысяч человек. 70% опрошенных проголосовали за вариант со строительством трех станций: "Троицк", "Пучково" и "Научная". 27% опрошенных выбрали вариант со строительством одной станции "Троицк" на Калужском шоссе.

 С 15 по 16 декабря жители Троицка проголосуют, где лучше построить новую станцию метро: 38-й километр Калужского шоссе или начало Октябрьского проспекта. К голосованию допущены уже 1,8 тысячи человек.

В голосовании смогут принять участие лица, имеющие постоянную регистрацию в Троицке. Возраст снижен до 16 лет, при этом проголосовать смогут и те, кому до 1 января исполнится 16 лет.

Чтобы принять участие, нужно по 13 декабря подать заявку на портале mos.ru и дождаться подтверждения о включении в реестр голосующих.

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