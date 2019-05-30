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Метро в Балашихе, Мытищах и Красногорске не будет

30 мая 2019 г. 449
Фото: © shutterstock.com

Власти решили не продлевать линии московское метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху.

Решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса, РЖД, правительств Москвы и Московской области, пишет "Коммерсант".

Продление метро в области рассматривали как вариант решения транспортных проблем городов, расположенных вдоль МКАД, но три министерства – транспорта, экономики и финансов, а также столичное правительство пришли к выводу, что вести метро в эти города невозможно.

К примеру, новая станция на оранжевой ветке, которую можно было бы построить в Мытищах, приведет к критической перегрузке линии и снизит безопасность перевозок.

Предполагалось также, метро проведут в Балашиху и Красногорск, но Минтранс также не поддержал и этот проект, и подмосковные власти согласились с ним.

В качестве альтернативы в Минтрансе предложили развивать Московские центральные диаметры (МЦД).

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