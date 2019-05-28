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Метро в Гольяново: власти начали разработку документации

28 мая 2019 г. 65
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти решили продлить Арбатско-Покровскую линию метро еще на одну станцию. Метро придет в район Гольяново.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о разработке градостроительной документации: проекта планировки, выделении средств на проработку трассировки линии – то есть, определение мест, где она пройдет, а также за подсчет времени, которое займет строительство, пишет сайт столичного стройкомплекса.

Точное прохождение участка будет известно до 2019 года. Продление линии до Балашихи пока не рассматривается.

Новая станция разгрузит существующую "Щелковскую" и Щелковское шоссе, отмечается в сообщении.

В районе Гольяново на востоке Москвы живут 160 тысяч человек, но ближайшая станция – "Щелковская" – перегружена и не справляется с пассажиропотоком.

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