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Метро, ВДНХ и погода: названы частые и необычные вопросы туристов о Москве

6 сентября 2019 г. 155
Фото: © shutterstock.com

Как работает ГУМ и сколько стоит экскурсия в Останкинскую башню? Названы самые частые вопросы туристов – и российских, и иностранных, - поступивших в круглосуточный туристский контакт-центр в Москве.

Чаще всего гостей российской столицы интересует навигация по городу, информация о музеях и событиях, а также вопросы, связанные с миграционной политикой и общественным транспортом, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Российские туристы чаще всего интересовали событиями и фестивалями на ВДНХ, узнавали стоимость билетов и экскурсий в Останкинскую башню и музей-заподведник "Царицыно", узнавали о парке "Зарядье" и часах работы ГУМа и канатной дороги на Воробьевых горах.

Иностранных туристов чаще всего интересовал режим работы Красной площади и Кремля, маршруты и длительной прогулок на речном транспорте, способы оплаты проезда в метро и наземном транспорте.

Поступали и необычные звонки – одна туристка позвонила, чтобы просто поговорить с операторами по Москве, а вторая интересовалась погодой в российской столице и советовалась, что надеть ее дочери, планирующей посетить в ближайшие выходные город.

Горячая линия для туристов заработала 1 августа, за это время операторы, отвечающие на русском и английском языках, приняли более 4,8 тысячи звонков. Короткий номер горячей линии – 112, десятизначный - +7 (495) 122-01-11. Оплата звонков производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

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