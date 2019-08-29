Международную архитектурную премию Ага Хана впервые получил проект из России

Это программа развития общественных пространств в Татарстане. В числе победителей - проекты из Бахрейна, Бангладеша, Палестины, Сенегала и ОАЭ.

Программа развития общественных пространств в Республике Татарстан стала победителем международной премии Ага Хана в области архитектуры (Aga Khan Award for Architecture 2019), сообщили в организации.

"В этом году Россия, впервые с момента основания премии в 1977 году, вошла в число стран, чьи проекты были отмечены международным жюри конкурса. Премии Ага Хана удостоилась программа развития общественных пространств в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Благодаря программе в республике были преобразованы почти 330 общественных пространств и возведена новая инфраструктура. Программа рассчитана до 2022 года.

Церемония награждения состоялась в Казани. В числе победителей еще пять проектов - Бахрейн с проектом возрождения города Мухаррак; Бангладеш с образовательным комлексом "Arcadia" в Южном Канарчоре; Палестина, выдвинувшая на премию музей в городе Бирзеит, а также Сенегал с учебным корпусом Университета имени Алиуна Диопа и ОАЭ с Национальным природным парком "Wasit" в городе Шарджа. Все эти проекты разделят между собой миллион долларов.

Премия Ага Хана в области архитектуры была учреждена в 1977 году. Она вручается каждые три года за лучшие архитектурные решения в странах со значительной численностью мусульманского населения. Премия охватывает все сферы городского планирования — от реновации территорий бывших промышленных зон и строительства социального жилья до создания музеев.

Соискателями премии могут стать как архитекторы, так и проекты, реализуемые городскими властями, частными застройщиками и инвесторами. В составе жюри и экспертного совета премии ведущие архитекторы, урбанисты, историки архитектуры, экономисты, социологи, политики и общественные деятели из 9 стран мира.