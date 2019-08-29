Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородМеждународную архитектурную премию Ага Хана впервые получил проект из России

Международную архитектурную премию Ага Хана впервые получил проект из России

29 августа 2019 г. 225
фото: пресс-службы премии Ага Хана

Это программа развития общественных пространств в Татарстане. В числе победителей - проекты из Бахрейна, Бангладеша, Палестины, Сенегала и ОАЭ.

 

Программа развития общественных пространств в Республике Татарстан стала победителем международной премии Ага Хана в области архитектуры (Aga Khan Award for Architecture 2019), сообщили в организации.

"В этом году  Россия, впервые с  момента основания премии в 1977 году, вошла в число стран, чьи проекты были отмечены международным жюри конкурса. Премии Ага Хана удостоилась программа развития общественных пространств в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

Благодаря программе в республике были преобразованы почти 330 общественных пространств и возведена новая инфраструктура. Программа рассчитана до 2022 года. 

Церемония награждения состоялась в Казани. В числе победителей еще пять проектов - Бахрейн с проектом возрождения города Мухаррак; Бангладеш с образовательным комлексом "Arcadia" в Южном Канарчоре; Палестина, выдвинувшая на премию музей в городе Бирзеит, а также Сенегал с учебным корпусом Университета имени Алиуна Диопа и ОАЭ с Национальным природным парком "Wasit" в городе Шарджа. Все эти проекты разделят между собой миллион долларов.

Премия Ага Хана в области архитектуры была учреждена в 1977 году. Она вручается каждые три года за лучшие архитектурные решения в странах со значительной численностью мусульманского населения. Премия охватывает все сферы городского планирования — от реновации территорий бывших промышленных зон и строительства социального жилья до создания музеев.

Соискателями премии могут стать как  архитекторы, так и проекты, реализуемые городскими властями, частными застройщиками и инвесторами. В составе жюри и экспертного совета премии ведущие архитекторы, урбанисты, историки архитектуры, экономисты, социологи, политики и общественные деятели из 9 стран мира.

 

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>