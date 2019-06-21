Михаил Смирнов, ЗАО «Башня Федерация»: небоскребы – это уникальные здания

Идея создать международный деловой район, наподобие тех, что есть в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, пришла в голову архитектору Борису Тхору в начале 1990-х годов. С этой идеей он обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову, который ее всячески поддержал. Новому государству нужен был знаковый проект, символизирующий современность и деловой подход, а бизнесу требовались новые удобные офисы.

Об истории нового делового центра столицы рассказывает генеральный директор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов.

Почему была выбрана именно эта локация? Рассматривались ли другие места?

Место было выбрано неслучайно. В конце 1970-х районе Краснопресненской набережной были построены Центр международной торговли и выставочный комплекс Экспоцентр. Начальная деловая инфраструктура была заложена – здесь проводилось множество мероприятий международного уровня.

А рядом – на Пресненской набережной, в излучине Москвы-реки и всего в 4 км от Кремля – находился заброшенный район, где раньше была каменоломня. Этот участок был выключен из городской ткани и в те времена был одним из труднодоступных.

Стало очевидно, что это удачная площадка для реализации такого масштабного проекта, как «Москва-Сити»: большой участок под застройку – около 60 га и близость к центру Москвы, а скальные грунты позволят не только поставить здания на устойчивое основание, но и сделать подземные автостоянки. К слову, согласно Генплану Москвы 1935 года, эта территория должна была войти в состав Краснопресненского парка, а позднее ее рассматривали в качестве площадки для проведения ЭКСПО – Всемирной выставки 1967 года, которая состоялась в Монреале. И еще любопытный факт: изначальный проект Сити был в три раза меньше, и процесс масштабирования стал возможен благодаря тому, что сразу были заложены большие резервы мощностей всех инженерных систем и коммуникаций. Кроме того, была сразу запроектирована транспортная инфраструктура практически в том виде, в котором она реализована сейчас; тогда же была проработана идея вертодрома, которая пока отложена.

Сейчас столицу уже невозможно представить без этих небоскребов. Как формировался современный облик? Существенно ли он отличается от первоначальной задумки?

Изначальное архитектурно-планировочное решение было другим – совсем не таким, каким мы видим Сити сейчас. Намерение архитекторов было таково, чтобы расположить высотные здания вокруг парка, при этом высотность небоскребов должна была возрастать по спирали – от самой первой 130-метровой «Башни 2000» до самой высокой 600-метровой башни «Россия». Борису Тхору удалось воплотить в жизнь только первую башню и мост «Багратион».

Позднее первоначальная концепция в части высотности небоскребов сильно изменилась. Для управления и развития районом была специально создана структура, которая сейчас называется ПАО «Сити» – она является заказчиком на выполнение всех инженерных коммуникаций в Сити. И после продажи опционов на заключение договоров аренды земельных участков было принято решение о развитии каждого участка по индивидуальному плану. Высотность небоскребов в целом выросла примерно в 2 раза, на месте парка решили построить торгово-развлекательный центр. Еще несколько первоначальных задумок от известнейших архитекторов так и не увидели свет – это, например, башня «Россия», проектированием которой занимался Норман Фостер, а также «Аква Сити Палас» по проекту Оскара Нимейера. Как я уже говорил ранее, пришлось отказаться от шпиля «Башни Федерация», который планировали разместить между двумя корпусами «Восток» и «Запад».

Стоит отметить, что район «Москва-Сити» стал отправной точкой для высотного развития города. Так называемый «Большой Сити» – его логическое продолжение, которое, впрочем, может восприниматься как сопровождение, аккомпанемент, поддерживающий центральную часть Сити. В некотором смысле, теперь будет реализована первоначальная идея с возрастающей высотностью: «Москва-Сити» останется высотным центром столицы, около которого появятся еще несколько городских центров между Хорошевским шоссе и ММДЦ «Москва-Сити» на территории площадью около 3 тыс. га. Таких же небоскребов, как в Сити, не будет – планируются локальные доминанты с более низкой этажностью (в районе 30-50 этажей) и преимущественно жилые по наполнению. Горизонт окончания реализации проекта «Большой Сити» – до 2035 года, а «Москва-Сити» практически готов, все стройки будут закончены в течение пяти лет.

Можно ли сказать, что при строительстве зданий Москва-Сити используются самые передовые технологии?

Безусловно! Небоскребы – это очень сложные архитектурно-инженерные сооружения, к проектированию и строительству которых привлекают множество специалистов. Так, над одним зданием могут работать архитекторы и проектировщики из разных стран – лучшие в своей области. Например, за архитектурный облик «Башни Федерация» отвечали известнейший российский архитектор Сергей Чобан и его немецкий коллега Петер Швегер; за проектировочные решения – американское конструкторское бюро Thornton&Tomasetti, в портфеле которого 6 из 10 сверхвысоких небоскребов мира; контроль за технологиями строительства осуществляла крупнейшая строительная компания США Turner Construction Company; инженерные системы небоскреба были в ведомстве Jaros,Baum&Bolles, генеральным подрядчиком выступила крупная турецкая компания Renaissance Construction, системы контроля доступа устанавливала Lenel Systems International (США), за фасадные решения отвечала Yuanda Façade LLC (Китай) – один из крупнейших в мире производителей стеклянных фасадных панелей для высотных зданий, оборудование для эксплуатации фасадов принадлежит австралийской компании COXGOMYL, лифты – с уникальной системой TWIN от ThyssenKrupp (Германия) и Schindler (Швейцария) со скоростью движения 8 м/с. Я неспроста перечислил всех участников: только вдумайтесь, какой это размах – поистине международное сооружение.

В связи с тем, что небоскребы – это уникальные здания, в которых разрабатываются с нуля абсолютно все системы и решения, в них применяют самые современные технологии. В «Башне Федерация» для обеспечения работы центрального кондиционирования и вентиляции построен гигантский хладоцентр, мощность которого составляет 35МВт. В целях энергоэффективности применяется принцип рекуперации тепла, когда свежий приточный воздух забирает остаточное тепло отработанного, после чего системы прогревают его до необходимой температуры. Умные датчики, которых в башне насчитывается более 67 тысяч, мониторят состояние помещений, учитывая их расположение по сторонам света: на теневую сторону здания подается больше тепла, чтобы обеспечить комфортную для человека температуру, а на солнечную сторону – меньше.

Сложная геометрия фасада здания потребовала разработки абсолютно новой облицовочной системы. Было придумано решение, позволяющее быстро монтировать остекление на высоте и закреплять каждый фрагмент остекления изнутри. К тому же, монтаж остекления был уникален еще и потому, что каждый стеклопакет был предназначен для конкретного участка фасада и этажа. Стеклопакеты – это, по сути, стены нашего небоскреба, высота которых достигает 5,2 м. Поэтому их конструктивные особенности очень важны: они представляют собой закаленный триплекс толщиной около 4 см и заполнены аргоном – инертным газом, позволяющим снизить теплопотери. Также благодаря многослойному напылению серебра поверхность стекла не пропускает ультрафиолет и является дополнительным теплоизолятором. Для панорамных окон наличие такой защиты очень важно – высокий этаж способствует обилию солнечного света, однако для дорогой мебели он может стать настоящим испытанием и со временем повредить ее.

Кроме того, в башне «Восток» впервые в России были установлены лифты системы TWIN, разработчиком которой является компания ThyssenKrupp (Германия) – они обслуживают офисную часть здания. Благодаря расположению двух независимых кабин в одной шахте, которые перемещаются одна над другой, удалось увеличить пропускную способность и сэкономить пространство.

Что такое Москва-сити сегодня? Каков вектор развития? Какие изменения ждут транспортную, рекреационную и культурно-досуговую составляющие?

Сейчас ММДЦ «Москва-Сити» – это полностью сформированный район не только для работы, но и для жизни. Здесь осталось построить буквально пару зданий. За 20 лет с момента начала строительства он полностью преобразился и стал не только высотной доминантой, но и визитной карточкой столицы. Подрастающее поколение уже не мыслит город без высоток: если попросить их нарисовать дом, они обязательно нарисуют небоскреб – он ассоциируется с современностью и устремленностью в будущее. Собственно, как и весь район «Москва-Сити».

Транспортная составляющая района «Москва-Сити» сейчас – это три станции метро, МЦК, которые образуют транспортный хаб; идет работа по интеграции Московских центральных диаметров. Так что тренд на общественный транспорт, который с успехом продвигают европейские города, активно поддерживается и городскими властями, и жителями. Добраться в Сити за последние несколько лет стало в разы удобнее, а вскоре уровень комфорта выйдет на новый уровень. Для автомобилистов также сделано многое – на территории Сити огромное количество плоскостных и подземных парковок. Вскоре будет принята новая схема движения по территории ММДЦ. Например, панируется убрать выезды с подземных парковок с поворотом налево. Этим занимается ПАО «СИТИ», в перспективе трех-шести месяцев будут внесены изменения.

Если говорить о ближайших обновлениях, то готовится к сдаче в эксплуатацию многофункциональный комплекс, в составе которого откроется концертный зал со сдвигающимся куполом диаметром 64 метра. Это будет новая технологически продвинутая концертная площадка Москвы – и первая в Сити. Я уверен, что она станет очень популярной: здесь есть целевая аудитория, есть платежеспособный спрос. К тому же для резидентов и гостей будет невероятно удобно: после работы, не тратя время на перемещения по городу, можно будет провести досуг и быть в авангарде концертной и театральной жизни. Около здания также откроется городская площадь, на которой будут действовать светодинамические фонтаны с каскадом, рядом расположится холм-амфитеатр и камерная сцена. Все это станет столь необходимым городским пространством для отдыха в Сити.

Необходимо отметить, что правительство Москвы выделило средства на благоустройство набережных, в том числе и около Сити. В настоящее время на первой линии Пресненской набережной строится многофункциональное здание с надземным пешеходным переходом к набережной. Сейчас в районе Центра международной торговли набережная благоустроена, планируется ее продлить до улицы Шеногина и построить многофункциональный террасный парк.

Кроме того, власти Москвы намерены развивать и речное регулярное сообщение: вскоре в Москве может появиться первый маршрут речных трамваев, который свяжет «Москва-Сити» и Киевский вокзал, а также целый ряд новых жилых районов вдоль Москвы-реки. В настоящее время власти обсуждают такую перспективу.

Москва-Сити позиционируется не только как деловой центр, но и как район для жизни. Закладывались ли изначально жилые площади в проектах Москва-Сити и как концепция менялась со временем?

Важно, что концепция жилого делового района была заложена еще на этапе проектирования. Архитекторы понимали, что в центре Москвы жизнь не должна останавливаться после 18 часов, как это, например, происходило в парижском Дефансе. Предполагалось, что первые 40 этажей в башнях будут занимать офисы, а все, что выше – апартаменты с сервисным обслуживанием. В «Башне Федерация. Восток», например, апартаменты расположены начиная с 69-го этажа на высоте от 250 метров. Сейчас этот принцип выдерживается не везде – например, есть только жилые башни с апартаментами на невысоких этажах. Это, скажем так, немного странно: какой смысл жить в небоскребе без вида на город, ведь лучшее, что есть в Сити – это высота и безграничная панорама столицы. Такое видовое жилье привлекает молодых и состоявшихся коспомолитов – людей, которые живут наездами в разных городах мира в силу своей работы и которые должны быть в эпицентре деловой жизни. Для них важно, чтобы все было под рукой, а еще лучше – в одном здании: бизнес-пространства для переговоров, рестораны, фитнес-клуб с бассейном, торговые галереи и другие сервисы для жизни. Когда насыщенный график встреч и переговоров, согласитесь, стоять в пробках – перспектива удручающая, тем более когда в Москве есть целый городской район, удовлетворяющее всем этим требованиям.

В завершение немного показательных цифр. Согласно исследованию Savills, в прошлом году в сегменте элитного жилья доля сделок с апартаментами в ММДЦ «Москва-Сити» составила 32% от общего объема спроса: был продан 361 лот на сумму 12,6 млрд рублей – это в два раза больше, чем три года назад. Апартаменты в Сити приобретали бизнесмены, занимающиеся строительством, транспортом и логистикой, нефтегазовой промышленностью, IT или производством FMCG-товаров. Половина апартаментов приобретались для собственного проживания, другая половина – в инвестиционных целях или на перспективу для детей. Это ли не подтверждение тому, что «Москва-Сити» – не только деловое пространство, но и полноценный городской район для современной жизни?