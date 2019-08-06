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Миллиардеру запретили строить в центре Лондона небоскреб-тюльпан

6 августа 2019 г. 292
Фото: © shutterstock.com

Лондонские власти запретили миллиардеру Джозефу Сафре построить в центре города небоскреб в виде тюльпана.

Проект отклонили, решив, что он может закрыть вид на расположенный рядом Тауэр, пишет Forbes. Предполагалось, что высота башни составит 305 метров.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан счел, что небоскреб "нанесет ущерб силуэту Лондона", ограничит пешеходные зоны и не позволит сделать вместительную велопарковку. В администрации города заявили, что дизайн здания не отличается качеством, необходимым для небоскреба в Сити.

Небоскреб мог бы стать вторым по высоте зданием в Западной Европе. На верхних этажах собирались разместить крутящиеся прозрачные капсулы, из которых посетители смогли бы любоваться Лондоном с высоты птичьего полета.

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