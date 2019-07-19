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Милонова возмутила фигура Эда Ширана у Парка Горького

19 июля 2019 г. 564
Фото: © Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал демонтировать пятиметровую фигуру британского певца Эда Ширана, установленную перед главным входом в Парк Горького.

Архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями промоутеров, считает депутат. Если Ширан "такой уж популярный певец", по желанию поклонников ему могут поставить памятник, "когда он помрет".

Фото: © park-gorkogo.com

"А при жизни памятник у нас вообще не ставят никому. Это дурной тон", - заявил Милонов Агентству городских новостей "Москва".

Эд Ширан 19 июля даст свой концерт в Москве. Перед мероприятием фигура исполнителя, прилегшего на лужайку, установили перед главным входом Парка Горького. Гости парка могут написать на "рубашке" свои пожелания музыканту.

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