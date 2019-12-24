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Минстрой: большинство москвичей довольны реновацией

24 декабря 2019 г. 228
Фото: © shutterstock.com

Большинство жителей Москвы довольны тем, как проходит программа реновации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Министр отметил, что программа предусматривает процедуры с участием граждан, после которых и принимаются те или иные решения, передает ТАСС.

"Опросы, которые на сегодняшний день проводятся, и та информация, которой мы обладаем, говорят о том, что подавляющее большинство граждан довольны тем, как реновация идет в Москве", - заявил Якушев на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Глава Минстроя также сообщил, что объем ввода жилья в России в 2019 году может составить 80 миллионов квадратных метров. В прошлом году в стране ввели 75 миллионов квадратов жилья. Впервые с 2015 года отрасль переходит на положительную динамику, добавил он, напомнив, что с 2015 по 2017 годы "была понижающая тенденция".  Однако прогнозируемый объем ввода жилья пока не достигает запланированных показателей нацпроекта.

Министр коснулся и темы достройки проблемных объектов. По его словам, здесь нужно проявить аккуратность и при принятии решения о достройке исходить из вопросов экономической эффективности.

"Мы понимаем, что любой недостроенный проект находится в разном состоянии и стоить может по-разному. Условно, добропорядочный налогоплательщик хочет, чтобы на его налоги строились школы детские сады, дороги, велась газификация, предоставлялись медицинские услуги. Тот гражданин, который покупал квартиру, это было его решения и его риск. Теперь деньги налогоплательщиков пойдут на достройку проекта, и большое количество людей эти вопросы задают", - пояснил Якушев.

При выборе между достройкой и выплатой компенсаций каждый объект будет проходить серьезную оценку: если достройка обойдется в несколько раз дороже компенсаций, "наверное, надо приходить к решению, которое напрашивается само по себе", отметил Якушев.

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