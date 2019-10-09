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Минстрой призвал регионы поторопиться с благоустройством городов

9 октября 2019 г. 151
фото: shutterstock.com

 

 

Глава Минстрой России Владимир Якушев призвал регионы активизировать работу по благоустройству территорий. Благоустройство объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которые запланированы на этот год, должны быть завершены в срок, подчеркнул министр.

 

Накануне субъекты отчитались о ходе выполнения мероприятий по городскому благоустройству и реализации проектов по комфортной городской среде.

"На сегодняшний день полностью выполнены работы по благоустройству общественных и дворовых территорий на 7738 объектах в 80 регионах страны. Это 57% от запланированного количества. В семи регионах работы выполнены на 100%, в их числе - Калужская, Тамбовская, Саратовская, Кемеровская и Магаданская области, а также республики Карачаево-Черкессия и Чечня", - сказал Владимир Якушев, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Остальные регионы министр призвал активизироваться и выполнить все запланированные мероприятия в намеченные сроки.

"В этом году должны быть завершены проекты обновления общественных пространств, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по результатам 2018 года. Те регионы, которые не выполнят свои обязательства в срок, могут быть не допущены к участию в конкурсе следующего года", - заявил он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает до 2024 года благоустройство до конца около 31 тысячи общественных территорий,  а также  реализацию 480 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

 

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