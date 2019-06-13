Минстрой: сроки перехода на эскроу-счета переносить не будут

Сроки перехода строительной отрасли на новую систему долевого строительства переноситься не будут, заявили в Минстрое.

В четверг газета "Коммерсант" написала, что переход застройщиков на новую схему могут перенести с 1 июля на 1 октября. По данным издания, Минстрой решил пойти на уступки девелоперам и разрешить им получать деньги напрямую от дольщиков еще четыре месяца.

На селекторном совещании с регионами заместитель министра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что "на 1 октября ничего не переносится", передает РИА Новости.

В настоящее время обсуждается возможность установления предельного срока определения строительной готовности проектов, которая позволит достраивать их по старой схеме, пояснил Стасишин.

С 1 июля строительная отрасль в России переходит на новую схему финансирования, при которой деньги дольщиков будут храниться в банках на эскроу-счетах, а застройщики будут возводить дома не кредитные средства.