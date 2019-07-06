ГлавнаяГородМировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

6 июля 2019 г. 998
фото: shutterstock.com

В Австрии, например, для сбора мусора разработали специальную электромашину.

Бережное потребление и переработка отходов являются одними из главных экологических вызовов современности. По оценкам Всемирного банка, к 2025 году человечество будет выбрасывать более 6 млн тонн мусора. Задача современных городов – как можно меньше отправлять мусор на полигоны и как можно больше – на вторичную переработку. Мировому опыту обращения с отходами была посвящена панельная дискуссия на Moscow Urban Forum.

Москва планирует досрочно перейти на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. До конца года московские дворы оборудуют специальными контейнерами для раздельного сбора мусора.

По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александра Соловьева, успех программы будет зависеть от того, как на нее отреагируют москвичи. Подготовка в программе в самом разгаре и очень важно сейчас вовлечь как можно больше горожан, важно, чтобы о программе говорили. Необходимо разрушать стереотип о том, что отсортированный мусор в итоге окажется на свалке. В настоящее время в городе уже действуют около 5 тыс точек сбора раздельного мусора.

В Вене, столице Австрии, программа раздельного мусора уже успешно реализуется. Так, треть отходов собираются раздельно и идут на переработку, отмечает руководитель по предотвращению загрязнений департамента управления отходами Вены Мартина Аблейдингер. В стране запущено 16 мусороперерабатывающих центров. При этом, даже если мусор захороняется на полигоне, он предварительно сортируется – жители не жалуются на близость к полигону, он не приносит неудобств и опасностей.

"Месяц назад мы представили первую в Австрии электромашину для сбора мусора, сейчас она проходит испытания, мы планируем в будущем внедрять ее", - сказала Мартина Аблейдингер.

В США раздельный сбор мусора является приоритетным направлением развития городов. Мы стремимся к нулевым отходам, борьбе с выбросами, недавно мы отказались от сжигания мусора, делится своим опытом руководитель направлений SF Carbon Fund, развития и сотрудничества, департамент окружающей среды Сан-Франциско Шон Розенмосс.

Сегодня переработанные отходы могут найти широкое применение: их можно использовать как корм для животных, удобрения и при строительстве. Также мы стремимся минимизировать использование одноразовой посуды, а в будущем отказаться от нее совсем. Сейчас мы подключаем к этому школы, общественные организации. Важное внимание мы уделяем образовательным программам, связанным с сортировкой мусора – проводим лекции в школах, приобщаем к этому рестораны, гостиницы – очень важно, чтобы они тоже были интегрированы в эту систему. Также созданы специальные сервисы, которые могут организовать раздельный сбор мусора в компании. При этом очень важно понимать, что сортировка мусора – это бережное отношение к природе, а еще это новые рабочие места и инвестиции в инфраструктуру.

Руководитель отдела санитарии и обращения с отходами, ООН-Хабитат Грэм Алабастер среди вызовов, которые сейчас стоят перед человечеством, назвал неправильную сортировку мусора, плохую институциональную среду, отсутствие мониторинга утилизации мусора и неэффективное использование инвестиций, которые идут на переработку отходов. Очень важно уделять внимание этим проблемам и приобщать граждан к раздельному сбору мусора и брать ответственность на себя.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Как вы действуете во время отключения горячей воды?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>