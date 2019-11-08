Top.Mail.Ru
ГлавнаяГород"Могут устроить бордель". Милонов переживает за квартиру Пушкина

"Могут устроить бордель". Милонов переживает за квартиру Пушкина

8 ноября 2019 г. 689
Фото: © GlobalLookPress

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил петербургским властям выкупить квартиру, в которой жил поэт Александр Пушкин. Недвижимость недавно выставили не продажу.

Милонов обеспокоен судьбой квартиры, которая "находится в частных руках".  "Она ничем не защищена. Завтра ее могут продать, заложить в банке под проценты, не выплатить кредит и она вообще уйдет. Могут устроить бордель с проститутками", - приводит слова депутата "Лента.ру".

Милонов призвал власти обратить внимание на достояние Петербурга и сохранять подобные важные места. Он отметил, что сумма, потраченная на выкуп недвижимости, не так велика в городских масштабах.

Ранее сообщалось, что на набережной Кутузова в Петербурге продается квартира, в которой поэт Александр Пушкин жил с 1834 по 1836 год. Квартиру он арендовал у князя Вяземского. В последние годы недвижимость принадлежала частному лицу. Стоимость квартиры оценили в 55 миллионов рублей.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>