Море, цены, шопинг: за что выбирают Турцию россияне, итальянцы и немцы

Министерство культуры и туризма Турции провело исследование, чтобы выяснить предпочтения и ожидания отдыхающих из 25 стран.

Россияне выбирают отдых в Турции из-за моря, солнца и песка. Также их привлекают соотношение цен и качества обслуживания и возможность отдохнуть всей семьей.

Немцы ценят отдых в Турции за гостеприимство, качество отелей и услуг, а также доступные цены и близкий перелет.

Греки выбирают Турцию за географическую близость, культурные и исторические связи, еду и шопинг. Бельгийцы ценят в турецком отдыха море, солнце, песок, развлечения, спорт, музеи и исторически здания. Британцам важны низкие цены, развитая инфраструктура, большое количество солнечных дней, гостеприимство местных жителей и возможность семейного отдыха, пишет Prian.ru.

Испанцам нравится турецкое культурное наследие, еда и возможности для шопинга, а итальянцам – возможность знакомства с другой культурой, история, а также моря и доступные цены. При этом итальянцы не интересуются отдыхом по системе "все включено".

Туристы из стран Персидского залива и ОАЭ любят Турцию за безопасность, культуру, инфраструктуру, климат и простоту получения визы. Поляки – за современные отели с аквапарками и высокие стандарты в пакетных турах.

Самым популярным турецким городом у туристов в уходящем году стала Анталья, которая приняла 14,1 миллиона человек за первые десять месяцев. На втором месте Стамбул, где побывали 12,7 миллионов туристов.

Основной группой путешественников, прибывающих в Турцию, стали русскоязычные граждане – на них пришлось более 16% от общего числа туристов. На втором месте немцы, после них британцы, болгары и иранцы.