Москомархитектура опровергла информацию об утроении застройки по реновации

Ранее сообщалось , что в рамках реновации могут построить почти втрое больше жилья.

В большинстве районов реновации увеличение объемов построенного жилья вместо снесенного составляет меньше 30%, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Накануне в СМИ появилась информация, что проекты планировки площадок реновации предполагают увеличение площадей почти в три раза, хотя изначально говорилось, что увеличение площадей произойдет не более чем на четверть. Речь идет о проектах планировки шести будущих площадок в районах Северное Тушино, Солнцево, Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Митино и Ивановское. Сообщалось, что вместо сносимого 1 млн кв м здесь построят 2,77 млн кв м жилья.

"Говорить о том, что параметры жилой застройки утраиваются, было бы неверно. Приведены цифры в суммарной поэтажной площади. Эта площадь учитывает полный объем здания, включая все нежилые помещения, лифтовые холлы", - рассказали Вести.Недвижимость в пресс-службе Москомархитектуры.

Просто для расселения одной пятиэтажки "квартира в квартиру" необходимо возвести новый дом в 1,5-2 раза большей площади. Это происходит за счет первых нежилых этажей, эвакуационных лестниц, лифтовых холлов, самих лифтов, межквартирных коридоров, пояснили в ведомстве. И это только для стреднестатистической пятиэтажки, есть общежития, где такой коэффициент доходит до трех. Также не стоит забывать о том, что 20-30% нового дома заложено на докупку площадей для улучшения жилищных условий. Это было одной из гарантий мэра, добавили там.

Участники программы могут докупить дополнительные квадраты, получив на них скидку в 10%. Такие преференции предусматривает программа реновации. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, московским фондом реновации сейчас заключен 181 договор на покупку дополнительных площадей.

Что касается этажности будущих домов, то практически во всех районах есть не только дома выше 14 этажей, но и ниже - 9,8 и даже 4 этажа, как в Очаково-Матвеевском, рассказали в пресс-службе. Например, в Солнцево за исключением пары домов застройка будет 7-12 этажей, в Митино и Северном Тушино – 7-16.

"Да, в одном районе действительно увеличивается общий метраж в два раза, но в большинстве районов увеличение составляет меньше 30% по количеству квадратных метров", - отметили в Москомархитектуры.

В некоторых районах, например в Метрогородке, предусмотрены градостроительные доминанты. Но они являются композиционными акцентами и размещены в значимых точках района. Такие акценты призваны подчеркнуть узловые точки, а также разнообразить архитектурную композицию. Кроме того, доминанты представляют собой не только жилые здание, а многофункциональные комплексы с развитой стилобатной частью, в которой будут размещены объекты инфраструктуры района.

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. К настоящему времени уже утверждено 318 стартовых площадок под строительство жилья. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек. По словам главы столичного Стройкомплекса Марата Хуснуллина, в ближайшие три года по программе реновации в Москве начнут строить около 15 млн кв м.