Московские дома вымоют с шампунем

Столичные власти решили вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе.

До майских праздников вымоют фасады, выходящие на улицу, потом займутся дворами. Заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отмоют даже дома, которые пойдут под реновацию, пишет "Российская газета".

В центре города работа поручена управляющим компаниям. Фасады домов в основном страдают от копоти, сажи, пыли и выхлопных газов. Рабочие с автовышки моют дом струей воды из гидропистолета и швабрами.

Дома моют с помощью автовышки, территорию огораживают, чтобы вода не попала на прохожих. Жителей дома о предстоящих работах уведомляют за сутки.

По словам специалистов, мытье домов с применением специального состава улучшает внешний вид зданий – они выглядят почти новыми.