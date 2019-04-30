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Московские дома вымоют с шампунем

30 апреля 2019 г. 404
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти решили вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе.

До майских праздников вымоют фасады, выходящие на улицу, потом займутся дворами. Заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отмоют даже дома, которые пойдут под реновацию, пишет "Российская газета".

В центре города работа поручена управляющим компаниям. Фасады домов в основном страдают от копоти, сажи, пыли и выхлопных газов. Рабочие с автовышки моют дом струей воды из гидропистолета и швабрами.  

Дома моют с помощью автовышки, территорию огораживают, чтобы вода не попала на прохожих. Жителей дома о предстоящих работах уведомляют за сутки.

По словам специалистов, мытье домов с применением специального состава улучшает внешний вид зданий – они выглядят почти новыми.

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