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Московские коммунальщики будут работать круглосуточно в праздники

30 декабря 2019 г. 232
Фото: © shutterstock.com

В новогодние праздники коммунальные службы Москвы будут работать в круглосуточном режиме.

Столичные власти приняли необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения и противопожарной безопасности, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

В праздники в столице также усилят контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания людей. В первую очередь это касается мест гуляний – пешеходных зон и объектов зимнего отдыха, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На случай нештатных ситуаций сформировано 1,5 тысячи аварийных бригад, все они оснащены специализированной техникой. При необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника обеспечит приведение в порядок дорожной сети и дворов.

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