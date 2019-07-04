Московские районы будут строить с точки зрения здорового урбанизма

В проект развития московских районов будут заложены принципы здорового урбанизма.

Концепция предполагает обустройство большого количества парков и скверов, активную работу по озеленению общественных пространств и создание большого количества велодорожен и пешеходных зон, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Здоровый урбанизм, пояснил заммэра, подразумевает повышение комфортности проживания в мегаполисе и формирование психологического и физического здоровья.

"Во многом эти стандарты уже заложены в принципы формирования кварталов реновации, однако уверен, что по ходу развития городских территорий эти нормы и стандарты могут совершенствоваться", - цитирует Хуснуллина "Интерфакс".